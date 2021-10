Emme2 Servizi è un’azienda che si occupa di forniture luce e gas nell’ambito del mercato libero dell’energia, con sede in provincia di Caserta. Alle forniture energetiche, erogate principalmente sul territorio casertano, l’azienda aggiunge una serie di servizi utili, tra cui la connessione internet con fibra, e una serie di contatti, oltre al numero verde gratuito, per informazioni e assistenza tecnica.

Tutti i contatti di Emme2 Servizi

Per contattare Emme2 Servizi, la cui sede operativa è situata in via Nazionale, 17 a Santa Maria a Vico (Caserta), i clienti hanno a disposizione i seguenti numeri telefonici:

Numero verde gratuito: 800 189 466

ufficio +39 0823 80 91 64

mobile +39 347 66 01 447

WhatsApp +39 347 66 01 447

Per chi avesse bisogno di inviare comunicazioni scritte o documenti, è disponibile il seguente indirizzo e-mail: contatti@emme2servizi.it, oppure info@emme2servizi.it.

Tutti i contatti sopra elencati possono essere utilizzati, ovviamente, anche da coloro che non sono ancora clienti di Emme2 Servizi, ma desiderano ricevere informazioni per quanto riguarda un possibile cambio di gestore per le forniture di luce elettrica e gas naturale. Una eventualità, questa, che sempre più utenti, sia domestici che partite Iva, stanno cominciando a valutare, anche in considerazione degli annunciati rincari delle bollette in arrivo.

A questo proposito, è utile ricordare che tutte le informazioni in merito alle ultime novità in campo energetico possono essere consultate visitando la pagina dedicata Abbassa Bollette di Blasting News.

Emme2 Servizi: non solo luce e gas

Le offerte per le forniture di luce e gas proposte da Emme2 Servizi si rivolgono alle utenze domestiche.

Per quanto riguarda i contratti per il gas, non è prevista alcun vincolo di durata, la fatturazione può essere mensile o bimestrale e il prezzo medio attualmente praticato per la sola componente energia è di 0,25 €/Smc, in linea con quanto prevista da Arera (Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente).

Le condizioni per i contratti di energia elettrica, prevedono sempre l’assenza di vincoli di durata e la fatturazione mensile o bimestrale, mentre il costo medio per fascia oraria della componente energetica è pari a 0,06 €/kWh.

I clienti che sottoscrivono un contratto luce e gas possono usufruire della possibilità di attivare anche la connessione internet con fibra con uno sconto del 50% sui costi di attivazione (50 euro una tantum, anziché 100 euro).

La mission di Emme2 Servizi: affidabilità e cortesia

Emme 2 servizi si ripropone di mettere al centro delle propria attività l’utente che utilizza i propri prodotti e servizi.

Nel corso degli anni, infatti, l’azienda ha sviluppato la capacità di adattarsi alle esigenze di ogni singolo cliente, grazie alla professionalità con cui viene gestito il rapporto con l’utilizzatore finale, non facendo mai mancare affidabilità e cortesia. Sono proprio queste le caratteristiche che segnano le differenze in un mercato vasto e complesso come quello dell’energia e che fanno di Emme2 un punto di riferimento, grazie anche alla facilità che il cliente trova nel contattare l’assistenza.

I consulenti e gli uffici sono inoltre a disposizione delle aziende che desiderano informazioni su tutta la gamma di servizi per le piccole e medie imprese, trovando la soluzione ideale per luce, gas e internet. La possibilità di avere un gestore unico e l’assistenza sempre disponibile e una fatturazione chiara, è certamente il primo passo per risparmiare sui servizi aziendali.