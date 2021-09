Quello delle offerte luce e gas di ottobre è sicuramente uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni, almeno da quando il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha confermato l'imminente impennata sul costo delle forniture. Secondo le prime stime - sulle prossime bollette - luce e gas dovrebbero aumentare rispettivamente del 40 e 30%, il che peserà non poco nel conto economico annuale delle famiglie italiane: le ultime stime riportano un aumento della spesa annuo di 145 euro per la luce e 155 per il gas. Il governo Draghi ha cercato di mitigare il danno sulle famiglie, oltre a provare ad aiutare le imprese in difficoltà nel periodo post pandemico.

Arera - l'autorità per di regolazione per energia, reti e ambiente - informa che grazie allo stanziamento di risorse del governo si è riusciti ad abbassare l'innalzamento dei costi abbattendo gli oneri di sistema allocando circa 2,5 miliardi di euro e potenziando i bonus sociali di 500 milioni di euro. Il governo ha anche deciso di mantenere i bonus sociali attivi, per ciò che riguarda la spesa per luce e gas, per circa 3 milioni di famiglie ovvero per chi percepisce il reddito di cittadinanza, per i nuclei familiari con Isee inferiore a 8.265 euro o 20.000 in caso di tre figli, per chi usa apparecchiature elettromedicali, con il bonus erogato direttamente in bolletta.

L'autorità per l’energia, dopo l’intervento del governo, ha stimato che la bolletta dell'elettricità aumenterà del 29,8% per la famiglia nel mercato di tutela e quella del gas del 14,4%.

È possibile non subire gli aumenti previsti in modo passivo ma cercando le offerte luce e gas di ottobre presenti sul mercato per abbassare le bollette.

Offerte ottobre di Eni per luce, gas e internet veloce

La multinazionale dell'energia Eni propone per i nuovi clienti uno sconto in bolletta del 10% sul primo anno di contratto sottoscritto, grazie al pacchetto Link.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo sconto qualora il cliente decidesse di attivare anche la bolletta smart, ovvero per invio telematico e rinunciando al cartaceo, si alza al 20%. Eni mette sul piatto un’altra offerta vantaggiosa per chi è alla ricerca di risparmio sulle forniture luce e gas ma anche per chi necessita di internet veloce: fino a 240€ di sconto in 24 mesi su Conto Fastweb, se si attiva il pacchetto Casa ovvero internet ultraveloce fino a 1 Gigabit/s e chiamate illimitate verso i fissi nazionali.

Enel offre tre pacchetti per la luce e prezzo fisso per il gas

Anche Enel propone offerte vantaggiose per le forniture di luce e gas, in particolare per l'energia elettrica è possibile aderire a uno dei tre pacchetti proposti sia nel mercato libero che in quello tutelato, mentre per la componente gas il prezzo rimane fisso per 24 mesi con uno sconto del 30% sulla materia prima. Le offerte di Enel per il mese di ottobre si dividono a seconda del mercato di appartenenza. Per maggior tutela l'offerta prevede il 40% di sconto sul prezzo della componente energia bloccato per i primi 24 mesi di fornitura con un bonus di 30 euro in bolletta se l'adesione viene fatta online. Per quanto riguarda il mercato libero, lo sconto è del 30% sul prezzo della componente energia bloccato per i primi 24 mesi di fornitura, con bonus di 30 euro per adesioni online. In ambo i casi il bonus verrà riconosciuto solo se l'utente possiede una fornitura di energia elettrica attiva e passi ad Enel Energia aderendo online. L'importo verrà erogato in bolletta in tranches da 3 euro al mese per i primi 10 mesi di fornitura.

Iberdrola: offerte luce e gas per ottobre

La società Iberdrola per le forniture luce e gas propone ai clienti che aderiscono online per il mercato libero due pacchetti con o un voucher da utilizzare sull'App TheFork dal valore di 50 euro oppure fino a 60€ di sconto in bolletta per il primo anno, ovviamente con il prezzo fisso per 12 mesi. Per il mercato tutelato invece, con il prezzo stabilito dall'autorità per l'energia, uno sconto aggiuntivo del 2,5% per ogni servizio in più che viene attivato.

Offerte energia elettrica e gas a2a fino al 7 ottobre

L'azienda multiservizi a2a fino al 7 ottobre ha attivato una campagna promozionale sui nuovi clienti che passano online o con WhatsApp dal loro vecchio fornitore. Se si attiva sia la fornitura di luce che gas con a2a si ha diritto a una gift card del valore di 150 euro da utilizzare in uno dei negozi della catena Unieuro, mentre se si attiva solo luce o gas il valore scende a 50 euro. Va ricordato che il prezzo della materia prima rimarrà invariato per 12 mesi e non è previsto alcun intervento al contatore.

Offerte Edison energia di luce e gas per il mese di ottobre

Anche Edison energia ha attivato le offerte luce e gas per il mese di ottobre, per i nuovi clienti che aderiscono è previsto uno sconto del 40% sul prezzo del gas e del 30% sulla tariffa della luce, entrambi bloccati per 24 mesi. Per chi attiva Edison Sweet Luce e Gas è previsto un bonus del valore di 40€ totali nel primo semestre e 60€ totali nel secondo semestre, in più viene concessa l’opportunità di fruire di 10 euro di sconto se viene attivato l'addebito bancario. Nel secondo anno di contratto sono previsti altri bonus, relativi anche alla compilazione di questionari o se vengono attivati altri servizi Edison.