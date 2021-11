Italica Energia è una società energetica operante nella distribuzione di gas metano in alcuni comuni della provincia di L'Aquila e Pescara a partecipazione pubblica e privata. Il modello economico misto tra enti locali e partner privati, secondo quanto dichiarato dall'azienda stessa, garantisce ai clienti di Italica Energia un'alta qualità del servizio, presenza capillare nei comuni interessati grazie agli enti locali e continua innovazione tecnologica. L'azienda proprio per andare incontro ai principi di trasparenza nei confronti dell'utenza ha predisposto un organismo di vigilanza e controllo sul modello organizzativo della società, per fornire un servizio efficiente e prevenire reati e illeciti da parte di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo.

Numero verde: come contattare l'assistenza clienti Italica Energia

L'azienda mette a disposizione della clientela vari metodi di contatto per parlare con il servizio clienti. Per ricevere informazioni generiche sull'offerta commerciale o richieste generiche è attivo il numero verde dell'assistenza clienti digitando l' 800 267 960, raggiungibile dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle 13:00. Durante l'orario di ufficio si può anche contattare la sede centrale dell'azienda a Vittorito, al numero +39 0864 727256 oppure inviare un fax allo 0864 727797, in alternativa si può inviare una richiesta scritta all'indirizzo e-mail della compagnia info@italicaenergia.it.

In caso di problemi alla fornitura di gas metano si può chiamare il pronto intervento al numero verde apposito 800 512 618, attivo 24 ore al giorno, sette giorni su sette anche nei festivi, in particolare in caso di:

dispersione gas;

irregolarità della fornitura;

interruzione della fornitura;

danneggiamento della rete di distribuzione gas;

dispersione gas su impianto gas del cliente finale.

Fornitura di gas metano per i clienti Italica Energia: utenze domestiche, condomini e imprese

Dalla sua nascita il 1° gennaio 2003, grazie alla liberalizzazione del mercato, Italica Energia si è rivolta a diversi tipi di utenza: dall'utenza domestica singola della villetta ai condomini, ma anche per le piccole e medie imprese e le grandi aziende energivore.

La proposta di Italica Energia per la fornitura di gas metano è compresa sia nel mercato libero soggetto a variazione di prezzo che in quello a condizioni di tutela, con le condizioni fissate da Arera (l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas), si ricorda che il mercato di maggior tutela cesserà di esistere dopo l'ultima proroga al 1° gennaio 2023.

Proprio per adempiere al meglio ai propri principi di trasparenza verso il cittadino e cliente finale, sul sito internet aziendale c'è un glossario con la guida alla corretta lettura della bolletta. In questa sezione del sito troviamo molti vocaboli non di uso comune ma che vanno a comporre le voci di spesa della bolletta, per esempio la Quota Fissa di Distribuzione, come scritto sul sito, si riferisce alla tariffa di vettoriamento. È espressa in €/anno ed il valore è uguale per tutte le tipologie di contatori e di consumi; rimane inalterata per tutta la durata dell'anno termico (1° gennaio - 31 dicembre).

