SGR è un'azienda energetica attiva sul mercato di luce e gas come fornitore di luce e gas e di servizi. Nasce a Rimini nel 1959 occupandosi da subito della distribuzione di gas metano nella provincia della città romagnola per riscaldamento e uso domestico. La società, come sottolineato sul sito aziendale, ha sempre puntato su una forte presenza sul territorio e sul dialogo coi cittadini, al momento conta oltre 200 mila clienti e risulta tra i primi posti in Italia tra i gruppi non quotati in borsa.

Come contattare l'assistenza clienti SGR con il Numero verde

SGR come specificato più volte sul sito aziendale dà molta importanza al rapporto con i clienti, mettendo a disposizione vari metodi di contatto con l'azienda. Il call center di SGR è raggiungibile telefonicamente al numero verde 800 900 147 e risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 17:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00, chiuso domenica e festivi. Nel caso si dovesse inviare documentazione contrattuale all'azienda si può utilizzare il fax al numero 0541 303067 oppure la casella mail all'indirizzo contratti@sgrlucegas.it. Gli operatori del servizio clienti rispondono anche alla posta elettronica per richieste generiche o reclami, se si vuole mandare una richiesta scritta si può fare all'indirizzo servizioclienti@sgrlucegas.it.

Per inviare la propria autolettura del contatore del gas bisogna comporre il numero verde 800 900 147 e rimanere in ascolto della voce guida per selezionare l'opzione corretta e digitare i propri consumi.

SGR luce e gas: le offerte e i pacchetti per la fornitura

SGR mette a disposizione dei clienti (domestici, condomini o imprese) varie formule per i contratti di fornitura luce e gas.

Con il pacchetto Serena si avrà una rata mensile bloccata e costante per 24 mesi sulla componente energia, con il prezzo della rata concordato in anticipo e ricalcolato dopo 12 mesi in base ai consumi del cliente, in questo modo non si avranno sorprese in bolletta dovute ad eventuali conguagli ma un costo fisso sia per la luce che per il gas. C'è anche la possibilità, cambiando operatore e passando a SGR, di fermare e bloccare il prezzo della componente energia per 24 mesi per la fornitura di luce e gas. In accordo con la normativa vigente SGR dà anche la possibilità di accedere al mercato di maggior tutela gas che grazie all'ultima proroga sarà in essere fino al 1 gennaio 2023, con le condizioni economiche fissate da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente). Per informazioni commerciali più dettagliate e richieste generiche è bene contattare l'assistenza clienti e per avere una panoramica più ampia sulle compagnie attive nel mercato dell'energia, con relative offerte, si consiglia di visitare il canale Abbassa bollette di Blasting News.

Se si ha la possibilità, si può raggiungere Rimini dove è attivo un info point con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 15:00. Altri punti informativi diffusi sul territorio si trovano a Novafeltria, Porto Potenza Picena, Riccione, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo in Romagna, Sersina.

In ottemperanza con le regole anticontagio, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, SGR specifica alcune regole comportamentali in caso di accesso agli uffici: