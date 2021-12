Sherden Energia fornisce, nell’ambito del mercato libero, energia elettrica e gas gpl in Sardegna.

Secondo le note informative riportate sul sito ufficiale, la proprietà dell’azienda è detenuta all’80% dal Gruppo SGR, impresa privata che opera nella distribuzione e nella vendita di gas naturale ed energia elettrica su gran parte del territorio marchigiano e romagnolo, e per il restante 20% da Coseam, impresa attualmente impegnata nella costruzione e gestione delle reti di gas metano in 5 bacini sardi.

Tutti i contatti di Sherden Energia

Per mettersi in contatto con Sherden Energia, l’azienda ha attivato un Servizio Clienti che risponde al numero verde 800 990 110, gratuito sia da fisso che da cellulare.

Per l’invio di comunicazioni scritte o di documenti, è disponibile l’indirizzo di posta elettronica info@sherdenenergia.it, mentre i reclami possono essere inviati a servizioclienti@sherdenenergia.it. Per comunicazioni che richiedono l’utilizzo di posta certificata, l’indirizzo è sherdenenergia@pec.sherdenenergia.it.

Sportelli aperti al pubblico sono dislocati a Villacidro, nella provincia del Medio Campidano, in via Repubblica, 116-118, con orari 9:00-13:00 e 15:00-18:00, dal lunedì al venerdì. Per appuntamenti, è disponibile il numero verde dedicato 800 900 147.

In un periodo in cui la priorità continua ad essere quella della tutela della salute, nostra e quella degli altri, l’azienda consiglia di attivare lo sportello “Web Sherden” per evitare spostamenti superflui.

Grazie a questa applicazione, infatti, sarà possibile:

monitorare i consumi di energia;

gestire i dati anagrafici della fornitura (es. effettuare una voltura);

comunicare l’autolettura dei contatori;

consultare le bollette;

pagare le bollette con carta di credito.

Offerte luce e gas

Sul sito di Sherden Energia sono descritte le offerte disponibili per le forniture domestiche di luce e gas:

FLESSIBILE LUCE . Prevede l’applicazione del miglior prezzo sempre aggiornato con le variazioni del mercato.

. Prevede l’applicazione del miglior prezzo sempre aggiornato con le variazioni del mercato. OFFERTA GAS GPL . Prevede il pagamento in bolletta solo di quanto effettivamente consumato, senza consumi presunti e conguagli. Offerta attualmente attiva solo in alcuni comuni (elenco disponibile sul sito).

. Prevede il pagamento in bolletta solo di quanto effettivamente consumato, senza consumi presunti e conguagli. Offerta attualmente attiva solo in alcuni comuni (elenco disponibile sul sito). OFFERTE PLACET. Si tratta di offerte a Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela, le cui condizioni economiche sono stabilite dall’Autorità ARERA e che ogni operatore deve obbligatoriamente proporre in modo da garantire agli utenti una facile comparazione delle tariffe e delle condizioni contrattuali proposte dalle diverse aziende. Le offerte sono sia a prezzo della componente energia fisso che variabile.

Per tutte le tipologie di contratti, è possibile accedere al servizio Bollett@Click, con il quale si potranno ricevere le bollette via e-mail e consultare la copia delle ultime 24 bollette emesse.

La domiciliazione bancaria delle bollette può essere attivata, senza costi aggiuntivi, chiamando il numero verde 800 990 110.

La ‘Mission’ di Sherden Energia

Sherden Energia opera nel campo della fornitura di energia elettrica in tutta la Regione Sardegna, sia in ambito domestico che industriale, come fornitore unico di gas ed energia elettrica, senza bisogno quindi di cambiare operatore, sui territori raggiunti dalla rete metano nei quali opera in esclusiva.

Sul sito web di Sherden Energia è riportata quella che è la “Mission” dell’azienda: garantire la sicurezza e la continuità del servizio, oltre che operare per il soddisfacimento dello sviluppo della domanda di gas ed energia elettrica del territorio, tanto in ambito domestico quanto in quello produttivo.

Le informazioni disponibili on line riportano, inoltre, di un “Progetto Sherden” che, attualmente, prevede la creazione di un’infrastruttura per la distribuzione di gas GPL e, in un prossimo futuro, di gas Metano, che dovrà servire urbani di 38 Comuni sardi, con un bacino di utenza di oltre 150 mila abitanti.