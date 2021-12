Shell Energy Italia è uno dei più importanti fornitori di energia del mercato libero. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del gruppo, l’azienda è presente in Italia dal 2005 diventando, nel corso degli anni, un operatore di riferimento grazie alla proposta di soluzioni avanzate per la gestione delle “commodities energetiche”, ovvero beni offerti sul mercato che non presentano differenze qualitative come l’energia elettrica, il gas naturale e prodotti sostenibili e green. Shell Energy Italia, si legge ancora nelle note informative, opera nel settore mettendo in campo la propria esperienza in ambito trading a beneficio di società di vendita e produttori di energia, industrie e società che operano nel largo consumo e nei servizi.

L’azienda fa parte della struttura Shell Energy Europe, attiva in venti mercati europei e leader in tutta Europa per la commercializzazione delle principali risorse energetiche.

Numero verde, customer service e contatti

Il team commerciale è impegnato costantemente nella ricerca di soluzioni energetiche da proporre ai propri clienti, supportate da un portale clienti con report giornalieri sull’andamento dei prezzi di mercato e sulle novità del settore.

Gli uffici di Shell Energy Italia sono ubicati in Viale Edison 110 a Sesto San Giovanni (Milano), da dove le attività sono coordinate in stretto contatto con il front office di Londra.

Il gruppo dispone di un customer service interno, che consente contatti diretti con gli uffici amministrativi e commerciali per avere risposta a qualsiasi richiesta di informazione.

Il numero di telefono al quale rivolgersi per richiedere informazioni è lo 02.00695.000, mentre è possibile inviare documentazione al numero di fax 02.2429.523.

L’azienda mette a disposizione dei suoi clienti, inoltre, diversi indirizzi di posta elettronica in relazione alle esigenze legate alle specifiche richieste e comunicazioni:

Contratti: gas-supportocliente@shell.com

Pagamenti: GP-Creditdepartment@shell.com

Fatturazione: gasmarketingitaly@shell.com

Logistica/Contatori: gasoperationsitaly@shell.com

PEC: SHELL.ENERGYITALIA@legalmail.it

Si ricorda che per avere informazioni e aggiornamenti sul mercato energetico è possibile visitare il canale Abbassa Bollette di Blasting News.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Esperienza e impegno etico

Nelle note informative presenti sul sito dell’azienda, viene illustrato l’impegno di Shell Energy Italia nella vendita e l’acquisto di gas naturale ed energia elettrica su tutto il territorio nazionale con forniture di gas associate a certificati volontari (Voluntary Carbon Credits) per la compensazione delle emissioni nocive di CO2 e vendita di energia, sia a prezzo fisso che secondo diverse indicizzazioni, green e garantita da certificati che ne attestano l’origine.

Shell Energy Italia dispone di una vasta gamma di opzioni e indicizzazioni per far sì che i propri clienti possano rispondere, in modo appropriato e flessibile, alle diverse sfide che il mercato propone continuamente.

Offerte green con Garanzia di Origine

Ogni offerta di Shell Energy, come si legge sul sito, è pensata per rispondere ad esigenze e problematiche specifiche. Questa peculiarità ha consentito al gruppo di diventare un partner di riferimento per la gestione del portafoglio energetico di molti clienti.

L’azienda fornisce elettricità proveniente da fonti rinnovabili con certificati che ne attestano l’origine e le basse emissioni di sostanze nocive per l’ambiente. Le offerte possono essere a prezzo fisso o indicizzato, dando la possibilità ai suoi clienti di scegliere la tecnologia e la provenienza delle Garanzie d’Origine.

Attraverso la politica delle offerte di energia green Shell Energy Italia, le aziende aderiscono, in parallelo, all’impegno etico dell’azienda contribuendo, automaticamente, ad un futuro sempre più sostenibile.