Unoenergy spa nasce nel 2003, in seguito all’introduzione del libero mercato dell’energia, ed è uno dei primi operatori privati ad aver ottenuto dal Ministero delle Attività Produttive l’autorizzazione alla vendita di gas naturale su tutto il territorio nazionale. Nel 2008, l’offerta di gas viene affiancata da quella di energia elettrica, attivata da una divisione dedicata. Col tempo, le divisioni aziendali sono state arricchite da tematiche quali la mobilità elettrica, l’efficientamento energetico, le riqualificazioni energetiche ed altro.

A partire dal mese di luglio del 2021, tutte le aziende del Gruppo sono confluite sotto l’unico marchio Unoenergy per la fornitura di servizi integrati e soluzioni innovative per la gestione delle utenze domestiche, business e condominiali.

Contatti e numero verde di Unoenergy

Informazioni sulle offerte e sui servizi per casa, condominio o business possono essere richieste chiamando il numero verde gratuito 800 089 952, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 19:00. A disposizione degli utenti anche il numero WhatsApp 346 499 1817 che risponde anch’esso dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 19:00, mentre comunicazioni scritte o documenti possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica clienti@unoenergy.it. Un secondo numero verde, 800 62 5050 è a disposizione dei clienti per l’invio dell’autolettura dei contatori.

L’azienda ha attivato anche una serie di sportelli aperti al pubblico, gli Unoenergy point, il cui elenco può essere consultato sul sito ufficiale del Gruppo.

Scaricando sul proprio smartphone la app Unoenergy, disponibile sia per sistemi Ios che Android, il cliente potrà monitorare i consumi e gestire le proprie utenze direttamente on line.

Le offerte luce e gas di Unoenergy a prezzo fisso e variabile

Unoenergy propone sul proprio sito web diverse offerte per forniture di luce e gas, a seconda delle diverse esigenze.

Riepiloghiamo di seguito alcune proposte:

Smart Working e DAD . Offerta studiata per chi lavora da casa e per la didattica a distanza, attività che potrebbero far lievitare il costo della bolletta. Le forniture casalinghe di gas e luce prevedono un prezzo fisso, con una rata mensile, personalizzata in base ai propri consumi. Definendo lo stesso importo per ogni mese e dopo un anno di fornitura, sarà riconosciuto uno sconto di 60 euro.

. Offerta studiata per chi lavora da casa e per la didattica a distanza, attività che potrebbero far lievitare il costo della bolletta. Le forniture casalinghe di gas e luce prevedono un prezzo fisso, con una rata mensile, personalizzata in base ai propri consumi. Definendo lo stesso importo per ogni mese e dopo un anno di fornitura, sarà riconosciuto uno sconto di 60 euro. Rata costante . Offerta attivabile per luce e gas, prevede un prezzo fisso bloccato per 12 mesi. La rata verrà ricalcolata ogni anno in base ad eventuali consumi maggiori o minori. La fatturazione mensile dello stesso importo, basato sullo storico dei consumi, non prevede una finale di conguaglio.

. Offerta attivabile per luce e gas, prevede un prezzo fisso bloccato per 12 mesi. La rata verrà ricalcolata ogni anno in base ad eventuali consumi maggiori o minori. La fatturazione mensile dello stesso importo, basato sullo storico dei consumi, non prevede una finale di conguaglio. Agile Luce e Agile Calore. Offerte con prezzo variabile in base all’andamento del mercato. I consumi vengono fatturati ogni mese oppure ogni bimestre, a scelta del cliente, applicando i prezzi più convenienti del mercato.

Le offerte Placet

Anche Unoenergy, come tutti gli operatori del settore energetico, secondo quanto stabilito da ARERA, l’Autorità garante per l’energia, propone offerte con tariffe PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela). Si tratta di offerte che prevedono condizioni contrattuali predefinite e un prezzo libero, che può essere fisso o variabile, studiate per facilitare gli utenti nella scelta fra le proposte delle diverse compagnie.

Le offerte sono così strutturate:

prezzo fisso , in vigore nel primo anno;

, in vigore nel primo anno; prezzo variabile, in base all’aggiornamento dei costi comunicati dall’ARERA e dai prezzi nel mercato all’ingrosso.

Il prezzo, a sua volta, è composto da:

una quota punto (€/cliente/anno);

una quota energia, proporzionale ai volumi prelevati.

Per quanto riguarda la fatturazione, non devono essere applicati costi extra per servizi come la ricezione della fattura o l’accesso ai dati dei propri consumi. Inoltre, tutti gli utenti che scelgono le offerte PLACET possono continuare a beneficiare di eventuali forme di tutela già attivate, come il bonus sociale previsto per le famiglie in condizione di disagio sia economico che fisico.