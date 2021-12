Società Servizi Energia è un'azienda del Mercato Libero opera su tutto il territorio nazionale e si occupa della commercializzazione di forniture di energia elettrica e gas. Attraverso il servizio clienti offre una consulenza diretta per garantire al consumatore l'offerta più adatta alle proprie esigenze energetiche.

L'assistenza clienti di Società Servizi Energia

Il servizio clienti di Società Servizi Energia è operativo al numero 0444.60.13.60; le richiesta possono essere inoltrate telematicamente tramite l'indirizzo email segreteria@ssenergia.com.

L'assistenza è operativa anche presso gli uffici di Brendola (Vicenza), Arzigano (Vi), Chiampo (Vi), Trissino (Vi), Dueville (Vi), Piombino Dese (Padova), San Damaso (Modena) e San Felice Sul Panaro (Mo); per giorni e orari di apertura si consiglia di visitare il sito aziendale.

La fornitura può essere gestita in autonomia attraverso l'area clienti presente sul sito, in cui si possono gestire i dati, verificare i consumi e inviare l'autolettura; per accedervi basta fare login con l'email e la password scelte durante la fase di registrazione.

L'area modulistica del sito di Società Servizi Energia

Sul sito di Società Servizi Energia è presente anche un sezione "modulistica", in cui si possono scaricare i documenti utili per l'attivazione e la gestione delle forniture di energia elettrica e gas.

Il modulo prescelto va compilato in ogni campo, firmato e spedito tramite il seguente indirizzo di posta ordinaria: Piazza Risorgive 31, 36040 Brendola (Vi).

Nella suddetta sezione sono disponibili anche i moduli per sporgere un reclamo. Dopo averli compilati vanno spediti alla mail reclami@ssenergia.com.

L'attività di Società Servizi Energia

Come si legge sul sito, l'azienda offre un servizio completo in materia di energia elettrica e gas. Nata come azienda di consulenza per la risoluzione di problematiche gestionali relative ai servizi pubblici a rete gas metano, successivamente ha arricchito il pacchetto commerciale occupandosi della commercializzazione di forniture elettriche di luce e gas su tutto il territorio nazionale. I prodotti e i servizi sono destinati a utenti privati, artigianali, commerciali e industriali.

Come spiega l'azienda, le offerte sono a prezzi vantaggiosi e le fatturazioni vengono fatte in base ai consumi reali e nel periodo invernale la bolletta viene inviata mensilmente.

Le offerte Placet

Per accompagnare i clienti nel passaggio obbligatorio dal Mercato di Maggior Tutela a quello Libero, Arera ha deciso che ogni società energetica deve inserire nel pacchetto commerciale le offerte Placet. Sono delle offerte predefinite con le condizioni contrattuali prefissate, ma il prezzo viene deciso liberamente dal venditore. Con questa proposta i consumatori sono agevolati nella comparazione delle offerte tra i vari gestori del Mercato Libero.

Le offerte possono essere a prezzo fisso o variabile; quest'ultimo viene aggiornato periodicamente in base all'indicizzazione predeterminata da Arera, collegata al valore del mercato all'ingrosso di luce e/o gas.

Per questa tipologia di offerta non è esiste la fornitura congiunta di luce e gas, nel caso in cui il consumatore volesse ricevere entrambi le forniture dallo stesso venditore con l'offerta Placet, deve sottoscrivere due contratti distinti.