Sky Gas & Power è un'azienda che opera nel mercato libero gestendo l’intero ciclo della filiera dell’energia elettrica e del gas naturale. Come si legge nelle note informative riportate sul sito aziendale, il gruppo si rivolge a clienti business, aziende medio-piccole, condomini, settore alberghiero e centri commerciali, attento a investire nell’innovazione dei propri servizi per risultare sempre al passo con le richieste del mercato e le normative del settore, e per proporre ai suoi clienti offerte personalizzate e trasparenti.

Numero verde e contatti per avere una consulenza mirata

Sul sito dell’azienda, viene illustrato ampiamente l’impegno di Sky Gas & Power nella vendita di gas naturale ed energia elettrica su tutto il territorio nazionale grazie ad offerte, a prezzi fissi e variabili, caratterizzate da energia certificata prodotta da fonti rinnovabili. Secondo quanto si legge sul sito web ufficiale, ulteriore caratteristica dell’azienda è rappresentata, inoltre, dalla capacità di affiancare i propri clienti con una struttura dinamica e altamente qualificata sempre pronta a consigliare la scelta migliore grazie ad una consulenza mirata.

A tal proposito, Sky Gas & Power mette a disposizione diversi canali di riferimento per richiedere informazioni.

Il numero verde gratuito 800 294 988 e il numero di telefono 0432 583774 sono attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Le richieste sono gestite in tempo reale da operatori specializzati nel settore.

Per inviare e-mail è possibile farlo all’indirizzo di posta elettronica info@skygaspower.com o alla PEC skygaspower@legalmail.it.

La sede legale del gruppo è in Via Clitunno, 51 a Roma, mentre gli uffici della Direzione Generale sono ubicati in Via dei Torriani, 13 a Udine.

Offerte gas per clienti business

Sul sito del gruppo, alla voce “Offerte Business”, l'azienda propone una serie di offerte pensate su misura per le diverse attività di riferimento, con la possibilità di rinegoziare le tariffe entro la scadenza.

Per quanto riguarda la gestione della fornitura del gas ad aziende business è possibile scegliere, ad esempio, l’offerta a prezzo bloccato che mette al riparo dal rischio di eventuali oscillazioni del mercato.

Si legge ancora sul sito che, per gli imprenditori che vogliono allineare il prezzo del gas all’andamento del mercato, SKY Gas & Power offre tariffe indicizzate. A tutti i clienti, il gruppo garantisce un servizio di consulenza dedicato per verificare i requisiti di accesso ad agevolazioni o esenzioni.

I vantaggi per il cliente business che sceglie l’offerta Gas SKY Gas & Power sono:

Trasparenza;

Bolletta in formato elettronico;

Assistenza personalizzata;

Report consumi;

Possibilità di rinegoziare le tariffe;

Area Clienti per controllo consumi, storico fatture e comunicazione autolettura contatore.

Per conoscere nel dettaglio le offerte gas è possibile compilare un form sul sito internet ufficiale di Sky Gas & Power, oppure telefonare direttamente al numero verde 800 294 988.

Offerte luce per clienti business

Navigando ancora sul sito è possibile avere una panoramica delle offerte SKY Gas & Power per quanto riguarda l’energia elettrica. Il gruppo è particolarmente attento alla categoria dei professionisti e delle piccole e medie Imprese e cerca di modulare le sue offerte sul profilo specifico di ogni cliente.

I vantaggi dell’offerta Luce, come si legge sul sito, sono:

Servizio consulenza;

Report fornitura;

Bolletta elettronica;

Possibilità di rinegoziare le tariffe;

Attenzione all’ambiente con energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili certificata

Area Clienti dedicata per controllo consumi, autolettura contatore e storico fatture.

Per conoscere nel dettaglio le offerte dell’energia è possibile compilare un form sul sito internet ufficiale di Sky Gas & Power.