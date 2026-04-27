Il prezzo del gas naturale ha registrato un significativo calo, scendendo sotto la soglia dei 44 dollari sulla piazza TTF di Amsterdam, il principale hub europeo per la contrattazione. I contratti future con scadenza a giugno hanno visto una diminuzione del 2,35%, attestandosi a un valore di 43,8 euro per megawattora (MWh). Questo movimento di mercato si inserisce in un contesto più ampio caratterizzato da una costante crescita delle scorte di gas in Europa e nei suoi principali Stati membri, un fattore che contribuisce a mitigare le pressioni sui prezzi.

La tendenza al ribasso dei prezzi è strettamente correlata all'aumento delle riserve energetiche. La situazione attuale riflette una maggiore disponibilità di gas sul mercato, supportata da una gestione attenta e da strategie di approvvigionamento efficaci che mirano a garantire la sicurezza energetica del continente.

L'andamento delle riserve di gas in Europa

I dati più recenti confermano un incremento delle riserve di gas dell'Unione Europea, che hanno raggiunto un livello del 31,47%, corrispondente a un volume complessivo di 356,44 terawattora (TWh). Questi livelli di stoccaggio sono cruciali per la stabilità del sistema energetico e per affrontare eventuali picchi di domanda, fornendo una solida base per la sicurezza degli approvvigionamenti.

Analizzando i dati specifici per i singoli Paesi, l'Italia ha visto le proprie scorte salire a un notevole 48,15%, pari a 98,14 TWh. Anche la Germania ha superato la soglia del 24,3%, raggiungendo i 60,4 TWh di riserve. Questi livelli elevati in nazioni chiave evidenziano una strategia proattiva nella gestione delle risorse, contribuendo a una relativa sicurezza energetica per l'intero continente, grazie a un approvvigionamento costante e una pianificazione accurata.

I fattori di mercato e le prospettive geopolitiche

Gli operatori del settore stanno monitorando con grande attenzione l'evoluzione della situazione geopolitica globale, in particolare per quanto riguarda la possibile riapertura dello stretto di Hormuz.

Questa eventualità rappresenta un elemento di potenziale cambiamento per i mercati energetici internazionali, data la sua importanza strategica per il transito di risorse.

La prospettiva di una riapertura è stata alimentata da una proposta diplomatica presentata dall'Iran agli Stati Uniti, veicolata tramite mediatori pakistani. Un tale sviluppo potrebbe avere un impatto significativo sui flussi energetici internazionali, influenzando direttamente la stabilità dei prezzi del gas e le dinamiche di offerta e domanda a livello globale.

La piazza TTF di Amsterdam, come accennato, riveste un ruolo fondamentale quale principale hub europeo per la contrattazione del gas naturale. Il TTF, acronimo di Title Transfer Facility, è un mercato virtuale situato nei Paesi Bassi, dove avvengono gli scambi di contratti future e spot per il gas. La sua funzione è quella di costituire un punto di riferimento essenziale per la formazione dei prezzi a livello continentale, riflettendo le condizioni di mercato e le aspettative degli operatori.