Le Borse europee hanno concluso la seduta in territorio positivo, con gli operatori che hanno seguito con attenzione gli sviluppi in Medio Oriente. L'attenzione degli investitori si è concentrata sulle proposte avanzate dall'Iran agli Stati Uniti, in un contesto segnato da timori per una possibile ripresa della guerra nella regione. La volatilità dei prezzi di petrolio e gas è rimasta elevata, anche a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz, un canale cruciale per il transito delle risorse energetiche globali.

Performance delle piazze europee

Nel dettaglio, la Borsa di Francoforte ha registrato un rialzo dell'1,49%, la Borsa di Londra dell'1,26% e la Borsa di Parigi dello 0,44%. Questi dati confermano una giornata favorevole per i mercati del Vecchio Continente, che hanno beneficiato di una maggiore propensione al rischio da parte degli investitori, nonostante la perdurante incertezza della situazione geopolitica. La seduta si è distinta per la forte attenzione alle dinamiche internazionali, in particolare alle trattative tra Iran e Stati Uniti e alla situazione energetica globale.

Contesto geopolitico e mercati energetici

La chiusura dello Stretto di Hormuz ha continuato ad avere un impatto significativo sui mercati delle materie prime, mantenendo alta la volatilità su petrolio e gas.

Questo stretto rappresenta uno dei principali passaggi marittimi mondiali per il trasporto di petrolio, con una quota significativa del commercio globale di greggio che transita da questa area. Gli investitori hanno seguito con interesse le possibili evoluzioni dei negoziati tra Washington e Teheran, che potrebbero influenzare ulteriormente la stabilità dei prezzi energetici e la fiducia sui mercati finanziari europei.

La giornata di contrattazioni si è quindi conclusa con un bilancio positivo per le principali Borse europee. I mercati restano in attesa dei prossimi sviluppi geopolitici e delle eventuali ripercussioni sui mercati delle materie prime, mantenendo alta la vigilanza sulle dinamiche internazionali.