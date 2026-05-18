Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha accolto il neo presidente dell'Unione Industriali di Napoli, Vittorio Genna, nella prestigiosa sede di piazza Bovio. L'incontro si è svolto nella mattinata di lunedì 18 maggio 2026, segnando un momento di particolare rilevanza per il panorama economico partenopeo. Questo significativo vertice, la cui durata si è attestata a poco meno di un’ora, ha rappresentato l'inizio ufficiale di un dialogo costruttivo e mirato. L'obiettivo primario è stabilire una solida collaborazione tra le due istituzioni, entrambe fondamentali per il tessuto economico locale, con l'intento di promuovere attivamente lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese operanti sul territorio.

L'iniziativa si propone di creare sinergie capaci di generare un impatto positivo e duraturo sull'economia regionale.

Un dialogo strategico per il rilancio imprenditoriale

Nel corso del proficuo colloquio, i presidenti Fiola e Genna hanno intavolato una discussione approfondita, esplorando con attenzione la possibilità di avviare progetti comuni e di definire strategie innovative. Tali iniziative sono specificamente pensate per offrire un sostegno concreto e tangibile al dinamico tessuto imprenditoriale napoletano. Il confronto ha toccato diversi punti cruciali, includendo una dettagliata analisi dei temi programmatici che il presidente Genna ha delineato e presentato in occasione della sua recente elezione alla guida dell’Unione Industriali.

Questo programma, ricco di spunti e proposte, mira a infondere nuova linfa nel settore. Il clima dell’incontro è stato unanimemente descritto come estremamente cordiale, caratterizzato da un vivace e aperto scambio di idee. Entrambi i leader hanno espresso una chiara e ferma volontà di rafforzare le sinergie esistenti tra la Camera di Commercio e l’Unione Industriali, riconoscendo l'importanza di un'azione congiunta per il progresso e la competitività delle aziende locali. L'intesa raggiunta in questa prima fase promette di tradursi in azioni concrete a beneficio dell'intera comunità imprenditoriale.

Prossimi passi e il dinamismo economico campano

A conclusione di questa sessione inaugurale, è stato prontamente calendarizzato un successivo appuntamento.

La nuova riunione è fissata per venerdì prossimo e si preannuncia di maggiore portata, in quanto vedrà la partecipazione allargata anche ai componenti della giunta camerale. Questa estensione del tavolo di confronto sottolinea l'impegno delle istituzioni a coinvolgere un più ampio spettro di competenze e prospettive. Questo percorso di dialogo e collaborazione si inserisce in un contesto economico regionale particolarmente dinamico, dove la Campania continua a mostrare segnali di notevole vitalità in tutti i suoi settori produttivi. Recenti report economici hanno, infatti, evidenziato con chiarezza l'importanza crescente dell'export agroalimentare e la costante proliferazione di iniziative mirate a stimolare e sostenere le attività produttive locali.

Il dialogo avviato tra la Camera di Commercio e l'Unione Industriali di Napoli è, pertanto, orientato a rafforzare ulteriormente la competitività delle imprese partenopee. L'obiettivo è anche quello di valorizzare appieno le risorse intrinseche e le eccellenze del territorio, promuovendo una crescita economica che sia non solo sostenibile ma anche inclusiva, a beneficio dell'intera regione e dei suoi cittadini. L'attenzione è rivolta a costruire un futuro economico solido e prospero.