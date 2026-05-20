Il 21 maggio 2026, l'Aula Siani del Tribunale di Torre Annunziata ospiterà un importante convegno di alta formazione dal titolo 'L'Arbitro Bancario Finanziario'. L'evento, promosso dall'associazione forense In Oltre e patrocinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e dalla Camera Penale di Torre Annunziata, si configura come un momento cruciale di confronto qualificato tra l'avvocatura, la Banca d'Italia e i principali esperti del settore bancario e finanziario. L'obiettivo primario è approfondire i temi legati alla tutela dei cittadini, alla prevenzione e gestione delle frodi informatiche e alle procedure operative davanti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

I lavori del convegno prenderanno il via alle ore 15:30 con i saluti istituzionali e le introduzioni. Apriranno la sessione l'avvocato Pasquale Damiano, in qualità di presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, l'avvocato Salvatore Barbuto, presidente della Camera Penale di Torre Annunziata, e l'avvocato Anna Brancaccio, presidente dell'associazione In Oltre. L'introduzione tecnica sarà curata dalla dottoressa Gabriella Falanga di Banca d'Italia, responsabile della segreteria tecnica del Collegio ABF di Napoli, che fornirà un quadro generale sul funzionamento e l'importanza dell'ABF. Il dibattito sarà moderato dall'avvocato Giuseppe Sorrentino, anch'egli componente del Collegio ABF di Napoli, garantendo una guida esperta attraverso le tematiche affrontate.

Il panel dei relatori vedrà la partecipazione di figure di spicco quali l'avvocato Vincenzo Ruggiero del Collegio ABF di Napoli, il professor avvocato Pierfrancesco Bartolomucci, vicepresidente del Collegio ABF di Milano, l'avvocato Gabriele Melluso, presidente nazionale di Assoutenti, e il dottor Gabriele Rivieccio di Banca d'Italia. La loro presenza assicura una prospettiva multidisciplinare e un elevato livello di competenza.

Temi Centrali del Convegno

Durante le sessioni di studio e approfondimento, saranno esaminati con attenzione diversi argomenti chiave di grande attualità e rilevanza pratica. Tra questi, spiccano il procedimento davanti all'ABF, analizzato in tutte le sue fasi per fornire agli operatori legali gli strumenti necessari per un'efficace assistenza.

Verrà dedicata ampia attenzione alla tutela contro le frodi informatiche, un fenomeno in costante crescita che richiede risposte sempre più mirate e preventive. Sarà inoltre discusso il tema della sicurezza dei pagamenti elettronici, fondamentale nell'era digitale, e le migliori pratiche per la redazione dei ricorsi all'ABF. Altri punti focali includeranno il delicato argomento del sovraindebitamento e l'importanza della trasparenza nei contratti bancari, elementi essenziali per garantire un rapporto equilibrato tra intermediari e clienti. La partecipazione a questo evento formativo consentirà agli avvocati di ottenere il riconoscimento di due crediti formativi, validi ai fini della formazione forense continua, sottolineando il valore professionale dell'iniziativa.

L'Arbitro Bancario Finanziario: Funzione e Vantaggi

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) rappresenta una risorsa fondamentale nel panorama della risoluzione alternativa delle controversie (ADR) tra clienti e intermediari bancari e finanziari. Istituito e vigilato dalla Banca d'Italia, l'ABF si propone come un meccanismo extragiudiziale che offre una procedura snella, rapida ed economica per dirimere le dispute relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, evitando così i tempi e i costi di un ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il sistema è organizzato in Collegi territoriali, i quali hanno il compito di esaminare i ricorsi presentati dai consumatori, garantendo decisioni basate su principi di imparzialità, trasparenza e correttezza. Questo strumento si rivela particolarmente efficace per la protezione dei diritti dei consumatori nel settore finanziario, offrendo una via d'accesso alla giustizia più accessibile e specializzata.