Un importante incontro si è tenuto il 18 maggio 2026 nella storica sede di piazza Bovio, a Napoli, tra il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, e il neo presidente dell’Unione Industriali di Napoli, Vittorio Genna. L'appuntamento, atteso e significativo, ha segnato l'avvio di un dialogo strategico volto a delineare percorsi comuni per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese che operano nel territorio partenopeo.

Il colloquio, sebbene di durata contenuta, poco meno di un’ora, è stato descritto come l'inizio di un «costruttivo dialogo e un confronto orientato alla realizzazione di progetti comuni, tesi allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese del territorio».

Questa prima interazione ha posto le basi per una futura collaborazione più strutturata, con l'obiettivo primario di stimolare la crescita economica e la competitività del tessuto imprenditoriale locale. La volontà di agire in sinergia per il bene comune delle attività produttive è emersa con chiarezza da entrambe le parti.

Prospettive di Collaborazione e Dettagli dell'Incontro

L'incontro si è svolto in un clima di cordialità e reciproca stima, caratterizzato da un proficuo scambio di idee. Particolare attenzione è stata dedicata ai punti programmatici che il presidente Vittorio Genna ha illustrato in occasione della sua recente elezione alla guida dell'Unione Industriali. Questi temi, incentrati sulle esigenze e le prospettive del settore industriale, hanno trovato un terreno fertile di discussione e potenziale convergenza con le iniziative già promosse dalla Camera di Commercio.

La condivisione di visioni e obiettivi rappresenta un elemento cruciale per la costruzione di una strategia congiunta efficace.

A testimonianza dell'importanza attribuita a questo primo confronto e della volontà di proseguire sulla strada della collaborazione, è stato immediatamente fissato un nuovo appuntamento. Il prossimo incontro, previsto per venerdì successivo, vedrà una partecipazione allargata, includendo anche i componenti della giunta camerale. Questo ampliamento del tavolo di discussione sottolinea l'intenzione di coinvolgere un più ampio spettro di competenze e rappresentanze, al fine di definire in modo più dettagliato e operativo le future iniziative congiunte a sostegno delle imprese di Napoli e provincia.

Il Ruolo Strategico della Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Napoli si configura come un ente autonomo di diritto pubblico, la cui missione primaria è il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese operanti sul territorio. Le sue funzioni sono molteplici e strategiche per il tessuto economico locale. Tra queste, spiccano la registrazione e la certificazione delle attività imprenditoriali, servizi essenziali per la loro legittimazione e operatività nel mercato. L'ente offre inoltre assistenza qualificata, fondamentale per orientare le aziende nelle diverse fasi del loro percorso, dalla costituzione allo sviluppo.

Un'attenzione particolare è rivolta all'internazionalizzazione, supportando le imprese nell'apertura a nuovi mercati e nella competitività globale, fornendo strumenti e conoscenze per affrontare le sfide internazionali.

La formazione professionale e l'innovazione tecnologica costituiscono altri pilastri dell'azione camerale, mirando a elevare le competenze della forza lavoro e a favorire l'adozione di soluzioni all'avanguardia che possano incrementare l'efficienza e la produttività. In questo contesto, la Camera di Commercio si erge a punto di riferimento imprescindibile per le imprese locali, agendo come un'efficace interfaccia tra le attività produttive e la pubblica amministrazione. Attraverso la promozione di iniziative mirate in ambito economico e amministrativo, l'ente contribuisce attivamente allo sviluppo del territorio, consolidando il proprio ruolo di catalizzatore per la crescita imprenditoriale e il benessere collettivo.