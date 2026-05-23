Emma Marcegaglia, industriale dell’acciaio ed ex presidente di Confindustria, ha lanciato un forte appello per contrastare il processo di deindustrializzazione che sta interessando Italia ed Europa. Intervenuta il 23 maggio al Festival dell’Economia di Trento, Marcegaglia ha sottolineato l'urgenza di agire: “Bisogna fare delle scelte strategiche oggi per evitare un declino domani. C'è già un processo deindustrializzazione in corso, in Italia e in Europa. Bisogna che sia chiaro. Io non ci sto. Dobbiamo cercare di fermarlo”.

Durante un dibattito con Enrico Letta, Marcegaglia ha accolto con favore la proposta di una Dichiarazione di Indipendenza dell’Europa, evidenziando la necessità per il continente di diventare “un’autorità forte e competitiva, nella geopolitica, nella difesa, nell’economia”.

Ha ribadito che l’Unione Europea non può più essere vista unicamente come un’autorità regolatoria, ma deve affermarsi come entità autonoma e influente. Pur riconoscendo l'importanza politica di tale dichiarazione, ha insistito sulla necessità di mantenere e rafforzare le connessioni globali, avvertendo che la chiusura delle economie condurrebbe a un “impoverimento, un peggioramento”.

L'appello ai giovani per un'Europa protagonista

Rivolgendosi direttamente ai numerosi giovani presenti in sala, Marcegaglia li ha esortati a prendere parte attiva al dibattito sull’integrazione europea. “Alzate la voce. Voi siete il presente e il futuro. Siete molto europeisti. Alzate la voce, esprimete il vostro consenso per chi parla di andare avanti con l’integrazione europea.

Dite che non siete d’accordo con chi vuole mantenere tutto così, che vuole mantenere un’Europa che non va avanti. Diventate protagonisti, dite quello che pensate e che volete: con la vostra forza tante cose si possono cambiare”, ha dichiarato, sottolineando il loro ruolo cruciale nel plasmare il futuro del continente.

Il Festival dell'Economia di Trento: innovazione e nuove generazioni

L'intervento di Emma Marcegaglia si inserisce nel ricco programma del Festival dell’Economia di Trento, un evento di riferimento che dal 20 al 24 maggio 2026 accoglie oltre 700 relatori e più di 300 appuntamenti. L'edizione 2026, intitolata “Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani”, esplora temi cruciali come l'intelligenza artificiale, le Big Tech, il futuro del lavoro, l'energia e i nuovi equilibri geopolitici.

Il Festival ospita economisti, imprenditori, manager e quattro Premi Nobel, offrendo un confronto dinamico tra teoria economica e realtà imprenditoriale, con un focus particolare sulle sfide e le opportunità per le nuove generazioni e l'evoluzione del lavoro in Europa.