La Borsa di Milano ha concluso la seduta del 13 maggio 2026 con un significativo rialzo dell'1%, portando l'indice principale Ftse Mib a quota 49.480 punti. La performance positiva è stata trainata in particolare dallo slancio di STMicroelectronics, che ha registrato un notevole incremento del 9,86%, beneficiando del generale rally dei titoli dei semiconduttori osservato a Wall Street.

Andamento dei principali titoli

Tra i titoli che hanno maggiormente contribuito al buon andamento del listino milanese, spiccano Recordati e Prysmian, entrambe con un guadagno del 3,97%.

Hanno mostrato una solida crescita anche Stellantis (+3,39%), Diasorin (+3,31%) e Fincantieri (+3%).

Sul fronte opposto, alcuni titoli hanno registrato flessioni. Nexi ha ceduto il 2,46%, seguita da Avio (−1,79%), Lottomatica (−1,77%) e Inwit (−1,11%).

Contesto europeo e indicatori di mercato

Piazza Affari ha mostrato una performance superiore rispetto alle principali borse europee. Francoforte ha chiuso con un progresso dello 0,76%, Londra dello 0,58% e Parigi dello 0,35%. Gli altri indici italiani hanno anch'essi registrato movimenti: il FTSE Italia All-Share si è attestato a 52.007 punti, il FTSE Italia Mid Cap ha guadagnato lo 0,47% e il FTSE Italia Star lo 0,19%.

Nel segmento Mid Cap, si sono distinte Fiera Milano (+8,63%), WIIT (+5,83%) e Brembo (+5,50%), mentre Moltiply Group ha registrato la flessione maggiore con un calo del 4,39%.

Sul mercato obbligazionario, lo spread tra BTP e Bund è diminuito di 1 punto base, raggiungendo i 74 punti. Il rendimento del BTP decennale si è posizionato al 3,85%. Per quanto riguarda il fronte valutario, il cambio euro/dollaro è rimasto stabile a 1,171. Tra le materie prime, l'oro ha segnato un calo dello 0,36%, mentre il petrolio Light Sweet Crude Oil ha registrato un lieve rialzo dello 0,27%.

A livello macroeconomico, sono stati diffusi diversi dati. In Germania, i prezzi all'ingrosso ad aprile sono cresciuti del 2% su base mensile. In Francia, l'inflazione armonizzata ha mostrato un aumento del 2,5% su base annua ad aprile. Nell'Eurozona, la produzione industriale di marzo è salita dello 0,2%, con un incremento dello 0,8% nell'intera Unione Europea. Nel primo trimestre, sia il Prodotto Interno Lordo (PIL) che l'occupazione hanno registrato una crescita dello 0,1%.