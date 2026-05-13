Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha presentato il piano di bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2027, ammontante a 124,7 miliardi di dollari. L’annuncio, avvenuto il 12 maggio 2026, delinea una manovra finanziaria volta a colmare un significativo deficit ereditato di oltre 12 miliardi di dollari. Mamdani ha dichiarato che l’obiettivo è stato raggiunto attraverso una combinazione di risparmi interni, partnership strategiche con lo Stato e l’introduzione di nuove imposte mirate ai cittadini più abbienti.

Il piano di spesa prevede investimenti sostanziali in settori chiave quali scuole, alloggi, trasporti, cultura, sicurezza, assistenza all’infanzia e iniziative per il clima.

Tra le misure operative per generare nuove entrate, il sindaco ha evidenziato un aumento dei costi del trasporto in ambulanza, stimato in quasi 25 milioni di dollari annuali, e l’introduzione di una tariffa per il servizio medico d’emergenza anche quando il paziente non viene trasportato in ospedale, con un gettito previsto di ulteriori 10 milioni di dollari.

Misure di risparmio e nuove tariffe

Il bilancio include anche l’inasprimento delle multe per infrazioni specifiche, come la sosta nelle corsie preferenziali degli autobus, e un’intensificazione dei controlli sulle attività di rifiuti commerciali e sui mercati all’ingrosso pubblici. È previsto inoltre un aumento delle tariffe per la sostituzione degli alberi.

Ulteriori risparmi sono stati identificati nell’eliminazione di alcuni eventi gestiti dal dipartimento dei servizi per i veterani, con un risparmio di 60.000 dollari, e nella cancellazione di un piano di smaltimento delle batterie da parte del dipartimento di Igiene Urbana, che libererà 353.000 dollari.

In un contesto di polemiche, il sindaco Mamdani ha abbandonato un piano precedentemente proposto che prevedeva un impopolare aumento del 9,5% delle tasse immobiliari. Nonostante ciò, gli oppositori hanno espresso critiche, definendo i risparmi previsti come “falsi risparmi”, alimentando il dibattito sulla sostenibilità delle scelte finanziarie.

Strategie e investimenti chiave

Nel suo intervento, Mamdani ha illustrato l’istituzione dei Chief Savings Officer, figure dedicate al monitoraggio e all’incremento dei risparmi.

Ha inoltre sottolineato la presenza di investimenti mirati in settori cruciali come la special education, il programma CityFHEPS, le infrastrutture e la NYCHA. Sul fronte fiscale, il piano introduce una tassa sui pied-à-terre e una riduzione dei crediti d’imposta per le imprese non costituite. Il sindaco ha infine evidenziato la collaborazione con lo Stato e l’utilizzo del budget di capitale quinquennale come pilastri per sostenere gli investimenti programmati.

Il bilancio presentato si propone di trovare un equilibrio tra il rigore fiscale e la necessità di investire nei servizi pubblici essenziali, mantenendo un’attenzione costante sulle esigenze della città e sull’ottimizzazione delle risorse disponibili. Le misure adottate e le decisioni prese continuano a essere oggetto di discussione all’interno del consiglio comunale e tra le diverse fazioni politiche.