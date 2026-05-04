La Borsa di Milano ha concluso la seduta di lunedì 4 maggio 2026 con un marcato e significativo calo, riflettendo un clima di incertezza che ha pervaso i mercati. L'indice di riferimento del listino milanese, il Ftse Mib, ha registrato una perdita consistente dell'1,59%, attestandosi a quota 47.478 punti. Questa giornata è stata caratterizzata da un andamento decisamente negativo che ha colpito in maniera particolare i titoli di maggiore capitalizzazione, con flessioni di rilievo nel comparto bancario e in quello delle utility, settori considerati strategici e pilastri fondamentali per l'economia italiana.

I titoli più colpiti: banche e utility sotto pressione

Un'analisi più approfondita della giornata borsistica rivela come diversi colossi abbiano contribuito in modo determinante al ribasso complessivo dell'indice. Tra le performance più negative della seduta, spicca in particolare quella di Unipol, che ha registrato una flessione del 3,65%, evidenziando una notevole debolezza. A seguire, il settore bancario ha mostrato una marcata difficoltà, con Intesa Sanpaolo che ha ceduto il 2,36% e Unicredit che ha perso il 2,38%, confermando la pressione sui grandi istituti di credito. Anche il comparto delle utility ha risentito pesantemente della pressione di vendita, con Enel che ha chiuso la sessione in ribasso del 2,5%.

Questi dati complessivi evidenziano una seduta particolarmente difficile e impegnativa per alcuni dei principali gruppi finanziari e per una delle maggiori aziende energetiche italiane, riflettendo una generale cautela e una propensione al disinvestimento da parte degli operatori.

Le eccezioni positive: Diasorin e Nexi in controtendenza

Nonostante il quadro generale di ribasso e la diffusa negatività, la giornata ha visto emergere alcune note positive e segnali incoraggianti. Alcuni titoli, infatti, sono riusciti a muoversi in netta controtendenza rispetto all'andamento prevalente del mercato. Diasorin ha chiuso la seduta con un solido e convincente rialzo del 2,5%, dimostrando una notevole resilienza e la capacità di attrarre acquisti.

Ancora più marcata è stata la crescita di Nexi, che ha guadagnato il 2,7%, confermando un interesse specifico per il settore dei pagamenti digitali. Queste performance in crescita hanno offerto un parziale ma significativo contrappeso al clima negativo generale, evidenziando la capacità di alcuni segmenti di mercato di generare valore e attrarre investimenti anche in contesti di elevata volatilità.

Contesto di mercato e prospettive future

La chiusura in calo della Borsa di Milano si inserisce in un contesto di elevata volatilità che ha caratterizzato le recenti sessioni di mercato, estendendosi con effetti visibili a diversi settori dell'economia. La pressione maggiore e le vendite più consistenti si sono concentrate in particolare sui titoli finanziari e sulle utility, comparti che sono spesso considerati veri e propri barometri dello stato di salute dell'economia.

L'indice Ftse Mib, in quanto principale riferimento del mercato azionario italiano, ha quindi fedelmente rispecchiato l'andamento negativo registrato nella seduta del 4 maggio 2026, lasciando intravedere una fase di persistente incertezza e richiedendo attenzione da parte degli operatori di mercato per le prossime giornate.