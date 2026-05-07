Fabrizio Palermo, già amministratore indipendente e membro del comitato per le operazioni con le parti correlate di Monte dei Paschi di Siena (Mps), ha rassegnato le sue dimissioni dal consiglio di amministrazione. La decisione, comunicata nella tarda serata del 6 maggio 2026 con effetto immediato, è stata motivata dalla mancata condivisione delle recenti determinazioni in materia di governance, come precisato dall'istituto senese in una nota ufficiale.

Questo annuncio si inserisce in un periodo di particolare fermento e tensioni all'interno del board di Mps.

Palermo era stato in precedenza candidato alla carica di amministratore delegato del consiglio uscente, prima affiancato da Corrado Passera e Carlo Vivaldi, poi come unico contendente per succedere a Luigi Lovaglio. Nonostante ciò, l'assemblea dell'istituto, riunitasi il 15 aprile, ha riconfermato Lovaglio, sostenuto dalla lista dell'imprenditore Pierluigi Tortora. Le divergenze nel nuovo consiglio si erano già palesate con la dichiarazione di decadenza di Carlo Vivaldi, avvenuta il 5 aprile, a causa della sua contemporanea presenza in organi di banche concorrenti, tra cui Banca Mediolanum.

Il contesto delle dimissioni nel board

Le dimissioni di Fabrizio Palermo si collocano in un periodo di significative divergenze interne riguardanti la governance della banca.

La nota ufficiale ha evidenziato la sua decisione di lasciare l'incarico per "non condividere le recenti determinazioni in materia di governance". Questa uscita dal consiglio si inserisce in una fase di profondi cambiamenti e confronti accesi tra i membri del board, in particolare a seguito della decadenza di Carlo Vivaldi e della conferma di Luigi Lovaglio come amministratore delegato.

Il ruolo di Palermo era di notevole importanza, ricoprendo la posizione di amministratore indipendente e membro del comitato per le operazioni con le parti correlate. La sua precedente candidatura alla guida della banca lo aveva posto come una delle principali alternative nel recente processo di rinnovo degli organi societari.

Monte dei Paschi di Siena: l'istituto e le sue dinamiche

Monte dei Paschi di Siena, una delle principali banche italiane con una storia che affonda le radici nel 1472, ha la sua sede a Siena e opera su tutto il territorio nazionale. L'istituto offre una vasta gamma di servizi bancari e finanziari a privati, imprese ed enti pubblici. Nel corso della sua lunga storia, Mps ha affrontato diverse fasi di riorganizzazione e mutamenti nella governance, mantenendo sempre un ruolo di rilievo nel sistema bancario italiano.

Quotata alla Borsa Italiana, la banca è attiva nel credito a famiglie e imprese e partecipa a importanti operazioni nel settore finanziario nazionale. Le recenti vicende legate alla governance evidenziano la complessità delle dinamiche interne e l'importanza delle decisioni strategiche per il suo futuro.