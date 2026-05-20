Stellantis e Dongfeng Group hanno siglato un memorandum d’intesa non vincolante per espandere la loro trentennale collaborazione. L’accordo prevede la creazione di una joint venture europea focalizzata su vendita, distribuzione, produzione, acquisti e ingegneria dei veicoli a nuova energia (NEV) di Dongfeng, con un focus iniziale su specifici mercati del continente.

Struttura e obiettivi della joint venture europea

La nuova joint venture sarà detenuta al 51% da Stellantis e al 49% da Dongfeng, con la guida operativa affidata a Stellantis. L'obiettivo è rafforzare la presenza dei veicoli elettrici Dongfeng in Europa, sfruttando la rete e le competenze industriali di Stellantis.

Questa intesa rappresenta un ulteriore passo nella storica partnership tra le due aziende, attiva da decenni nel settore automobilistico.

Produzione in Francia e vantaggi strategici

La joint venture produrrà almeno un veicolo elettrico del marchio Voyah, la divisione di lusso di Dongfeng, presso lo stabilimento Stellantis di Rennes, in Francia. Questa scelta strategica consentirà di evitare i dazi dell’Unione Europea sui veicoli elettrici prodotti in Cina. Lo stabilimento di Rennes, operativo dal 1960, ha visto una significativa riduzione della capacità produttiva e attualmente assembla un solo modello, il SUV Citroën C5 Aircross.

Nel 2025, Dongfeng e Voyah hanno venduto complessivamente 3.210 veicoli in Europa, evidenziando una presenza ancora limitata.

La nuova joint venture intende quindi potenziare la posizione dei veicoli elettrici Dongfeng nel panorama europeo, utilizzando infrastrutture esistenti e puntando su una produzione localizzata per maggiore competitività.