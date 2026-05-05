Su Commerzbank «ci vuole tempo, ma con tanta pazienza e mantenendo la barra dritta, noi siamo molto fiduciosi che alla fine si farà». Lo afferma l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, in un’anticipazione di un’intervista all’ANSA.

Le parole di Orcel

«Oggi parte l’offerta, resta aperta per sei settimane, l’offerta è sul 100%, ma la nostra attesa o aspettativa è che finiremo intorno al 30%, cioè non arriveremo al controllo. Per noi va bene, perché vuol dire che la nostra strategia di base sta volando», aggiunge Orcel, sottolineando che non è previsto «alcun smantellamento».

Inoltre, evidenzia, la quota attuale «ci rende più del 20% sul capitale».

Parlando di Unicredit, il ceo osserva: «Abbiamo tutte le fondamenta per poter guadagnare quote di mercato. In Italia, per esempio, abbiamo un piano di investimento e stiamo assumendo migliaia di persone per crescere di più. Siamo in un ciclo in cui gli investimenti fatti ci danno una spinta».

Sulla partecipazione in Generali, Orcel spiega: «Credo che su Generali la situazione è più semplice, c'è un investimento finanziario, è un investimento dove, come avevamo indicato e promesso ai nostri azionisti, abbiamo ridotto la nostra esposizione economica sotto il 2% ed è un partner che abbiamo da tempo». Nel Leone di Trieste «siamo dove siamo», ovvero in assemblea con una quota dell’8,7%.

Infine, aggiunge che «ha senso» ampliare la partnership sia nel settore assicurativo sia in quello del risparmio gestito.

Unicredit: strategia e obiettivi

Unicredit è un principale gruppo bancario europeo, con significativa presenza in Italia e in vari Paesi dell'Europa centrale e orientale. Offre servizi bancari e finanziari a privati, imprese e istituzioni, con focus su crescita sostenibile e innovazione digitale. La strategia di Unicredit mira a rafforzare la posizione nei mercati chiave e a valutare opportunità di crescita tramite acquisizioni mirate, come quella su Commerzbank.

Sotto la guida di Andrea Orcel dal 2021, il gruppo ha tra i suoi obiettivi primari il miglioramento dell'efficienza operativa e il rafforzamento della solidità patrimoniale. La gestione delle operazioni straordinarie è affrontata con approccio prudente, garantendo stabilità a lungo termine.