Giorgio Armani Spa ha avviato una collaborazione strategica con Boston Consulting Group per individuare nuove strategie di crescita. L'attenzione è rivolta a segmenti chiave del settore del lusso, in particolare l'ospitalità e le borse. Questi settori, sebbene contribuiscano attualmente in minima parte ai ricavi del marchio, offrono un potenziale di sviluppo significativo. La maison ha confermato il proprio impegno nella definizione di un nuovo piano aziendale, volto a consolidare la posizione globale del brand.

Strategie e il nuovo piano aziendale

Il processo di riorganizzazione strategica vede Armani lavorare con diversi advisor alla stesura di un nuovo piano aziendale. Questo lavoro è iniziato dopo la scomparsa del fondatore. La maison ha confermato che il piano è in corso di elaborazione, mantenendo però la riservatezza sul ruolo specifico di Boston Consulting Group. Elementi centrali del piano includono una valutazione del posizionamento di prezzo del brand e un'analisi del suo modello di distribuzione. Questi aspetti sono considerati cruciali per la crescita futura e il rafforzamento della presenza di Armani nel mercato internazionale.

Valutazione per la cessione di capitale

Un aspetto rilevante in questa fase di ridefinizione riguarda la futura struttura del capitale del gruppo.

A partire da settembre, in ottemperanza alle disposizioni testamentarie di Giorgio Armani, il gruppo dovrà valutare la possibile vendita del 15% del capitale. Questa operazione potrebbe introdurre cambiamenti significativi sia nella gestione che nell'assetto proprietario dell'azienda, delineando nuove prospettive. La decisione di esaminare la cessione di una quota così rilevante evidenzia la volontà di adattarsi a nuove fasi di sviluppo, garantendo continuità ed evoluzione del marchio.

L'espansione nei settori dell'ospitalità e delle borse rappresenta una delle direttrici strategiche più promettenti per Armani. L'obiettivo è duplice: diversificare i flussi di ricavo e rafforzare la presenza nel mercato globale del lusso.

La collaborazione con Boston Consulting Group si inserisce in questo quadro di ridefinizione delle strategie aziendali, fungendo da catalizzatore per il consolidamento del prestigio del marchio a livello internazionale e per l'esplorazione di nuove opportunità.