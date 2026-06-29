La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una decisione cruciale il 29 giugno 2026, confermando la permanenza di Lisa Cook nel consiglio direttivo della Federal Reserve. La sentenza mantiene in vigore l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore, respingendo così il tentativo dell'ex presidente Donald Trump di rimuovere la governatrice dal suo incarico. Commentando la pronuncia, la governatrice Cook ha sottolineato come la decisione "riconosce che l'indipendenza della Federal Reserve è essenziale per l'adempimento dei mandati affidati dal Congresso".

Questo verdetto rafforza la posizione della banca centrale statunitense, ribadendo l'importanza della sua autonomia operativa.

Il verdetto della Corte Suprema sull'indipendenza della Fed

La massima istanza giudiziaria americana, con una maggioranza di cinque voti a quattro, ha stabilito che la rimozione di un governatore della Federal Reserve da parte del Presidente non può avvenire senza il rispetto delle tutele procedurali previste dalla legislazione vigente. Il presidente della Corte Suprema, John Roberts, autore della decisione, ha evidenziato che "il Congresso ha limitato i poteri del Presidente di rimuovere i Governatori per una buona ragione", specificando che tale limitazione è volta a salvaguardare l'indipendenza della politica monetaria.

Roberts ha inoltre chiarito che, "indipendentemente dalla definizione precisa di causa, o dall'ampiezza della nostra revisione di tale determinazione, il Presidente non ha accordato a Cook le protezioni procedurali a cui aveva diritto per legge". Questa argomentazione sottolinea la necessità di un processo equo e motivato per qualsiasi tentativo di destituzione.

Le ragioni del tentativo di rimozione e la replica di Cook

Il tentativo di allontanamento di Lisa Cook era stato ufficialmente motivato da presunte inesattezze nelle sue domande di mutuo presentate anni addietro. Tuttavia, la governatrice ha fornito una decisa contro-narrazione, affermando con chiarezza: "Non si è mai trattato di documenti ipotecari firmati anni prima che diventassi governatrice della Federal Reserve.

È stato un tentativo di rimuovermi con un pretesto costruito perché mi sono rifiutata di cedere alle pressioni politiche e ho continuato a fissare i tassi di interesse solo in base a ciò che sarebbe stato meglio per il popolo americano". Questa dichiarazione getta luce sulla percezione di Cook riguardo alle reali motivazioni dietro l'azione, suggerendo un tentativo di influenza politica sulle decisioni economiche. Il mandato della governatrice Cook è fissato per estendersi fino all'anno 2038, garantendole una lunga permanenza nell'organo direttivo.

L'importanza strategica della Federal Reserve

La Federal Reserve, istituita dal Congresso degli Stati Uniti, ricopre il ruolo di banca centrale del Paese e ha mandati ben definiti: promuovere la stabilità dei prezzi, garantire la massima occupazione e mantenere la moderazione dei tassi di interesse a lungo termine.

L'indipendenza di questa istituzione è considerata un pilastro fondamentale per la corretta gestione della politica monetaria. La separazione delle decisioni economiche dalle dirette influenze politiche è vista come essenziale per assicurare che le scelte siano basate su analisi economiche oggettive e non su considerazioni di breve termine legate ai cicli elettorali. La sentenza della Corte Suprema riafferma quindi questo principio cardine, proteggendo l'autonomia della Fed da interferenze esterne.