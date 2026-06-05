Le principali Borse europee hanno concluso la giornata di contrattazioni del 5 giugno 2026 in territorio negativo, risentendo del clima di incertezza e delle consistenti vendite che hanno caratterizzato l'apertura e l'andamento di Wall Street. A innescare questa ondata di ribassi sono stati i crescenti timori di un imminente rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense, prospettiva rafforzata dalla pubblicazione di dati particolarmente solidi e positivi sul mercato del lavoro statunitense.

Nel dettaglio delle performance delle singole piazze finanziarie del Vecchio Continente, Francoforte ha registrato una significativa flessione, chiudendo con una perdita dello 0,75%.

Anche la Borsa di Parigi ha terminato la seduta in rosso, con un calo dello 0,32%. Diversa la situazione per Londra, che ha mostrato una maggiore resilienza, riuscendo a contenere le perdite e a chiudere la giornata con un lieve, quasi impercettibile, rialzo dello 0,07%, rimanendo quindi sostanzialmente stabile.

L'influenza di Wall Street e il contesto macroeconomico

La seduta sui mercati azionari europei è stata chiaramente dominata e influenzata dal sentiment negativo proveniente dagli Stati Uniti. Le vendite a Wall Street si sono intensificate in risposta ai dati sul lavoro americano, che sono stati giudicati dagli analisti come "ottimi" e ben al di sopra delle aspettative. Questa robustezza del mercato del lavoro ha immediatamente alimentato le speculazioni e il timore di un inasprimento della politica monetaria, con la Federal Reserve che potrebbe essere indotta ad agire sui tassi per contenere eventuali spinte inflazionistiche.

Contemporaneamente, anche gli indici di riferimento della Borsa di New York hanno mostrato un andamento in calo. L'S&P 500, uno dei barometri principali dell'economia americana, ha arretrato dello 0,7%, mentre il Nasdaq, fortemente orientato al settore tecnologico, ha registrato una scivolata più marcata, perdendo l'1,5%. Questo quadro di aumentati rischi di rialzo dei tassi, nonostante i dati incoraggianti sull'occupazione, ha creato un contesto di cautela tra gli investitori.

A completare il quadro macroeconomico della giornata, si è osservato un ritracciamento anche nel settore delle materie prime, in particolare per il petrolio. Il prezzo del WTI (West Texas Intermediate), riferimento per il greggio americano, è diminuito dell'1,5%, stabilizzandosi a 91,6 dollari al barile. Analogamente, il Brent, il benchmark internazionale, ha perso l'1% del suo valore, attestandosi a 94,11 dollari.