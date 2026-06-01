Il mercato del gas di Amsterdam ha registrato un avvio in rialzo nella giornata del 1° giugno 2026. I futures Ttf, considerati il principale indicatore del costo del metano nel Vecchio Continente, hanno segnato un incremento del 3,7%, attestandosi a 47,7 euro al megawattora. Questo dato conferma l'apertura della prima seduta di giugno con un trend positivo per il gas naturale.

Andamento dei futures Ttf e ruolo del mercato di Amsterdam

L'aumento dei futures Ttf riflette una tendenza di crescita che ha caratterizzato il mercato nelle ultime settimane.

La rilevazione di apertura, avvenuta alle 08:47, ribadisce la centralità di Amsterdam come piattaforma di riferimento per la formazione dei prezzi del gas naturale destinato all'Europa. La sua influenza è cruciale per gli operatori del settore e per la stabilità energetica continentale.

Contesto e dinamiche dei prezzi del gas in Europa

Nel corso delle ultime settimane, il prezzo del gas naturale europeo ha mostrato una dinamica di crescita costante. Già a metà maggio 2026, il valore dei futures Ttf aveva raggiunto i 49,23 euro al megawattora, il livello più alto registrato da aprile 2026. Analizzando l'andamento più recente, nell'arco delle ultime quattro settimane, il prezzo del gas naturale nell'Unione Europea ha evidenziato un incremento complessivo del 15,98%.

Su base annua, l'aumento è ancora più significativo, attestandosi al 40%.

Questi dati sottolineano la volatilità intrinseca del mercato energetico europeo e ribadiscono l'importanza strategica dei futures Ttf come parametro di riferimento indispensabile per gli operatori e gli analisti del settore, fornendo indicazioni chiare sulle tendenze future e sulle sfide del comparto.