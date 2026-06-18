Il 18 giugno 2026, i mercati azionari europei hanno mostrato un andamento privo di una direzione precisa. Questa incertezza è giunta in seguito alla decisione della Federal Reserve di mantenere invariati i tassi d’interesse e alla firma della tregua tra Stati Uniti e Iran. Né l’avvio positivo di Wall Street né i dati sui sussidi di disoccupazione statunitensi sono riusciti a influenzare in modo significativo le Borse del Vecchio Continente, con Piazza Affari che ha oscillato sulla parità, appesantita in particolare da Saipem e Stellantis.

Andamento delle principali Borse europee

A Francoforte, l’indice principale ha registrato un aumento dello 0,4%, posizionandosi come il migliore tra i listini europei. Al contrario, Londra ha segnato la performance più debole, con un calo dello 0,8%, dopo che anche la Bank of England ha confermato i tassi invariati. Piazza Affari ha ondeggiato sulla parità, risentendo delle perdite significative di Saipem, che ha ceduto il 5%, e di Stellantis, in flessione del 4,7%. Questa debolezza generalizzata ha caratterizzato l'intero settore automobilistico europeo. Il prezzo del petrolio, in calo del 3% e attestatosi sotto i 75 dollari al barile, ha influenzato negativamente anche Eni, che ha perso due punti percentuali, chiudendo a 21,4 euro per azione.

Settori e titoli in evidenza

Nel comparto bancario, Unicredit e Banco Bpm hanno mostrato una solida crescita, registrando un aumento di oltre un punto percentuale e fornendo un importante sostegno al listino milanese. Tra gli altri titoli, Stm ha guadagnato l’1,7% e Prysmian è cresciuta di oltre il 2%. Nel settore energetico, oltre al petrolio, anche il gas ha registrato una flessione, cedendo il 3% e portandosi a 40,6 euro al Megawattora. Sul fronte obbligazionario, lo spread tra Btp e Bund a dieci anni è rimasto stabile, oscillando tra i 70 e i 71 punti base. Nel mercato valutario, l’euro ha perso lo 0,3% contro il dollaro, scendendo a quota 1,146.

Contesto europeo e dinamiche settoriali

A livello pan-europeo, l’indice STOXX 600 ha chiuso in lieve rialzo dello 0,5%, segnando la sua quinta seduta consecutiva positiva.

Tuttavia, il settore automobilistico ha registrato la maggiore flessione, con un calo complessivo del 3,3%, un dato influenzato anche dalla revisione al ribasso delle previsioni di BMW. In contrasto, il settore bancario ha fornito un robusto sostegno al mercato europeo, con una crescita dell’1,9%, e il settore tecnologico ha mostrato un progresso dell’1,5%. Il significativo calo del prezzo del petrolio, innescato dall’annuncio della tregua tra Stati Uniti e Iran, ha contribuito a sostenere i principali indici europei, nonostante le incertezze iniziali.