Wall Street ha inaugurato la sessione di giovedì 18 giugno 2026 con un marcato segno positivo, registrando un significativo recupero rispetto alle perdite accumulate nella giornata precedente. Tutti i principali indici azionari statunitensi hanno mostrato un robusto avanzamento, ponendo le basi per potenziali guadagni settimanali.

Nel dettaglio, il Dow Jones Industrial Average ha evidenziato un incremento dello 0,79%, attestandosi a quota 52.902,03 punti. Parallelamente, il Nasdaq Composite, indice fortemente orientato al settore tecnologico, ha registrato una crescita ancora più pronunciata, pari all’1,56%, raggiungendo i 26.416,32 punti.

Anche l’S&P 500, benchmark di riferimento per il mercato americano, ha messo a segno un progresso dell’1,20%, chiudendo a 7.505,89 punti.

Il recupero dei mercati e i settori trainanti

L’apertura in rialzo ha permesso ai mercati di cancellare gran parte delle flessioni subite il giorno prima, alimentate dalle crescenti aspettative di un possibile inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve. Le preoccupazioni relative a un aumento dei tassi di interesse, volto a contenere la pressione inflazionistica, avevano precedentemente generato incertezza tra gli investitori.

Il traino di questa ripresa è stato principalmente attribuibile ai titoli tecnologici, che hanno mostrato una performance particolarmente brillante.

Tra questi, Intel ha registrato un’impennata del 7,4%, a seguito dell’importante annuncio riguardante la produzione di chip per Apple direttamente negli Stati Uniti. Anche altre aziende di spicco nel comparto dei semiconduttori hanno contribuito al sentiment positivo: Nvidia ha segnato un aumento dell’1,5%, mentre Micron Technology ha visto le sue quotazioni salire del 6,1%.

Fattori economici e prospettive

Il contesto macroeconomico ha giocato un ruolo cruciale nel favorire l’attuale ondata di acquisti. Il calo dei rendimenti obbligazionari, unito alla diminuzione dei prezzi del petrolio, ha contribuito a ridurre la pressione sui titoli azionari, fornendo un respiro agli investitori. Questa combinazione di fattori ha infuso un rinnovato ottimismo, spingendo al rialzo un’ampia gamma di azioni.

Nonostante il generale clima positivo, alcuni titoli hanno registrato performance negative. SpaceX, la società aerospaziale e di intelligenza artificiale guidata da Elon Musk, ha continuato la sua fase di declino, perdendo un ulteriore 6,5% nella giornata odierna. Questa flessione segue una precedente diminuzione del 4,9% registrata mercoledì, evidenziando una partenza difficile per l’azienda dalla sua recente quotazione in borsa.

Si ricorda infine che i mercati finanziari statunitensi osserveranno una chiusura nella giornata di venerdì, in concomitanza con la festività del Juneteenth.