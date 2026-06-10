In Italia prevale un clima caratterizzato da prudenza e aspettative contrastanti, ma non manca la fiducia nelle capacità del Paese di affrontare le sfide economiche attuali. A sottolinearlo è stato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenendo all'assemblea annuale dell'associazione.

"In generale, c'è incertezza, ma anche una sensazione di potercela fare", ha affermato Sangalli, evidenziando come il quadro economico nazionale presenti luci e ombre.

Il presidente di Confcommercio ha ricordato che "sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente, eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti".

Un giudizio che riflette la tenuta di alcuni indicatori economici nonostante il contesto internazionale complesso.

Secondo Sangalli, infatti, emergono diversi segnali incoraggianti, "ma non mancano elementi di debolezza, come la crisi di fiducia dei giovani" e la limitata partecipazione delle donne al mercato del lavoro, due aspetti che continuano a rappresentare un freno al pieno sviluppo economico e sociale del Paese.

Le analisi di Sangalli: tra potenziale e incertezza

Sangalli ha enfaticamente rimarcato come l'Italia sia dotata delle risorse e delle capacità necessarie per affrontare con successo le sfide attuali. Nonostante questo ottimismo di fondo, il presidente ha lanciato un monito prudente, sottolineando che il quadro generale rimane significativamente incerto, con particolare riferimento alla delicata congiuntura economica e alle dinamiche sociali.

La sua affermazione chiave, "Ce la possiamo fare, ma resta l'incertezza", sintetizza in modo efficace l'approccio di Confcommercio. Tale posizione bilancia l'indubbio ottimismo per le potenzialità di ripresa del sistema-Paese con una lucida e realistica consapevolezza delle difficoltà persistenti.