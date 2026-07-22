A Nuoro ha aperto i battenti NEXT – Nuoro EXperience & Technology, un nuovo hub multifunzionale dedicato a imprese, formazione e innovazione. Promosso dalla Camera di Commercio e gestito da Villanova Coworking, lo spazio è stato allestito in via del Lavoro, all'interno di un immobile che in passato era destinato ad alloggiare il personale camerale, ora riqualificato per ospitare attività all'avanguardia.

L'hub ospita il primo master nazionale sulla longevità, un'iniziativa resa possibile grazie a un accordo strategico con Unitelma, l'Università telematica della Sapienza di Roma.

Il percorso formativo prevede un approccio flessibile, con corsi e lezioni fruibili sia in presenza che a distanza. Raimondo Schiavone, amministratore unico di Villanova Coworking, ha descritto NEXT come «uno spazio autenticamente collaborativo, un luogo dove non si affittano semplicemente postazioni, ma un vero e proprio hub tecnologico e funzionale. Qui si insedieranno aziende, startup e professionisti, chiamati a lavorare insieme per sviluppare idee e progetti che dovranno generare ricadute economiche e sociali tangibili per l'intero territorio».

Un Ecosistema per lo Sviluppo Imprenditoriale

Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio, ha sottolineato l'importanza di questa nuova risorsa per il tessuto produttivo locale.

«Le imprese del territorio», ha affermato Cicalò, «possono finalmente contare su un hub attrezzato, un ambiente dinamico nel quale sviluppare nuove idee e progetti, condividere preziose competenze e generare proficue collaborazioni». Per concretizzare questa visione, è prevista a breve la pubblicazione di un bando. Questo strumento servirà a selezionare le imprese che avranno l'opportunità di insediarsi e utilizzare gratuitamente gli spazi di NEXT, con l'obiettivo strategico di rafforzare un ecosistema vibrante, capace di dialogare efficacemente con il mondo delle imprese e delle professioni, incluse quelle del settore culturale, estendendo il suo impatto a tutto il territorio.

Il Ruolo del Comune e la Visione Futura

Anche il sindaco Emiliano Fenu ha espresso grande entusiasmo per l'apertura di NEXT, commentando che «è uno spazio che mancava» a Nuoro. Il sindaco ha evidenziato come l'hub non sia cruciale solo per imprese e professionisti, ma rappresenti anche una risposta concreta alle esigenze dei nomadi digitali di ogni età che desiderano fare ritorno a Nuoro e che finora hanno riscontrato una carenza di luoghi adeguati per lavorare, incontrarsi e sviluppare nuove idee e iniziative imprenditoriali. Il Comune ha assicurato il proprio impegno per favorire la collaborazione di NEXT con gli altri soggetti presenti sul territorio, riconoscendone il potenziale catalizzatore.

A conferma di questa visione di sviluppo integrato, proprio accanto alla struttura di NEXT, è in fase di completamento il progetto dell'ex Artiglieria. Questa nuova area sarà destinata ad accogliere ricercatori, studenti e giovani, i quali potranno trovare nell'hub un luogo ideale per lavorare, confrontarsi e sviluppare ulteriormente i loro progetti innovativi.