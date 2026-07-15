In Abruzzo è stato siglato un protocollo di intesa di portata storica tra i Gruppi di Azione Locale (Gal) pesca e quelli rurali. Questo accordo rappresenta il primo esempio di collaborazione di tale natura in Italia, ponendosi come un modello innovativo. L'intesa coinvolge specificamente i Gal Costa dei Trabocchi, Terre d’Abruzzo, Terre Pescaresi, Maiella Verde, Gran Sasso Velino, Marsica, Terre Aquilane e il Flag Costa di Pescara. L'obiettivo primario è promuovere una progettazione integrata e sinergica, valorizzando al meglio i territori costieri e interni della regione.

La presentazione ufficiale dell'accordo si è tenuta a Pescara, presso la sede della Regione Abruzzo, alla presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali e dei presidenti dei Gal coinvolti. Il protocollo mira a mettere in rete le preziose esperienze maturate nei diversi ambiti di intervento, con l'intento di valorizzare le risorse locali e favorire uno sviluppo sostenibile e duraturo. Tra le sue finalità principali si annoverano la promozione di iniziative comuni, la condivisione di buone pratiche e la creazione di nuove opportunità concrete per le comunità locali. Durante la presentazione, è stato ampiamente sottolineato come questa innovativa collaborazione possa rappresentare un modello replicabile anche in altre regioni italiane.

Il presidente del Gal Costa dei Trabocchi ha dichiarato: “Con questo protocollo vogliamo lanciare un segnale forte di unità e collaborazione tra territori diversi, ma accomunati dalla volontà di crescere insieme”.

Una collaborazione strategica per lo sviluppo regionale

Il protocollo di intesa unisce le forze dei Gal rurali e di quelli legati alla pesca, mettendo a sistema le competenze e le esperienze acquisite nei settori agricolo, turistico e della pesca. Questa iniziativa è volta a rafforzare significativamente la capacità progettuale dei territori abruzzesi, ponendo l'accento su innovazione, sostenibilità e la valorizzazione delle eccellenze locali. I Gal firmatari operano in aree che spaziano dalla dinamica fascia costiera alle zone più interne, promuovendo così una visione olistica e integrata dello sviluppo regionale.

Nel corso dell'incontro, i rappresentanti dei Gal hanno rimarcato l'importanza cruciale di questa collaborazione per superare le criticità spesso legate alla frammentazione delle risorse e per ottimizzare l'utilizzo dei fondi europei destinati allo sviluppo locale. L'accordo prevede inoltre la possibilità di istituire tavoli tecnici e gruppi di lavoro tematici specifici, al fine di affrontare in modo coordinato le problematiche e le opportunità che emergono nei diversi settori coinvolti, garantendo un approccio sinergico e mirato.

Il ruolo fondamentale dei Gruppi di Azione Locale

I Gruppi di Azione Locale (Gal) sono entità costituite da partenariati pubblico-privati, la cui missione è promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e costiere.

Essi operano attraverso la gestione strategica di fondi europei e la promozione di progetti integrati. In Abruzzo, i Gal rappresentano uno strumento essenziale per la realizzazione di iniziative mirate a migliorare la qualità della vita nelle comunità locali, sostenere l'occupazione e valorizzare il ricco patrimonio ambientale e culturale della regione.

Grazie a questo nuovo e significativo protocollo, i Gal abruzzesi intendono intensificare la cooperazione tra i vari settori economici e sociali del territorio, favorendo una crescita equilibrata e inclusiva. L'iniziativa si inserisce pienamente nel quadro delle strategie di sviluppo locale supportate attivamente dalla Regione Abruzzo e dall'Unione Europea, consolidando un approccio sinergico e lungimirante per il futuro del territorio.