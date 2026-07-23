Il gruppo consiliare Avs ha sollevato una questione di rilievo in Valle d'Aosta, segnalando una "anomala proliferazione" di società controllate dalla Cva (Compagnia Valdostana delle Acque). La preoccupazione è stata presentata al Consiglio regionale, con richiesta di chiarimenti urgenti sulla struttura societaria del gruppo energetico.

Richiesta di trasparenza sulla struttura societaria di Cva

Avs ha chiesto alla Giunta regionale un quadro dettagliato sulla composizione e sul numero delle società che operano sotto il controllo di Cva. Il gruppo consiliare ha evidenziato come l'esistenza di numerose società controllate possa rappresentare un fattore critico, compromettendo la trasparenza e l'efficacia nella gestione delle attività del principale operatore energetico regionale.

Il ruolo strategico di Cva nel contesto valdostano

La Compagnia Valdostana delle Acque (Cva) è un attore fondamentale nel panorama energetico della Valle d'Aosta, con attività primarie nella produzione e distribuzione di energia idroelettrica. La sua architettura societaria include diverse società controllate, operanti in vari segmenti del settore energetico regionale. Cva detiene un ruolo centrale nello sviluppo delle risorse idroelettriche locali e nella gestione delle vitali infrastrutture energetiche della regione.

L'iniziativa di Avs mira a promuovere maggiore trasparenza nella gestione e nelle strategie di sviluppo del gruppo Cva, con particolare attenzione alla creazione e al controllo delle sue società partecipate.

Questa azione si inserisce nell'attuale dibattito regionale sulla governance delle aziende pubbliche e sulla necessità di assicurare una gestione efficiente e trasparente delle risorse pubbliche a disposizione della comunità valdostana.