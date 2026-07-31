Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha deliberato all'unanimità di interrompere le consultazioni relative a una potenziale aggregazione con Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps). La decisione è stata presa durante una riunione tenutasi il 31 luglio 2026, convocata per esaminare lo stato di avanzamento del dialogo tra i due istituti bancari.

L'iniziativa di un possibile avvicinamento era partita da Banco Bpm, che il 7 giugno 2026 aveva inviato una lettera a Mps proponendo l'apertura di un confronto. Nonostante il consiglio di amministrazione di Banco Bpm avesse riconosciuto un «potenziale forte razionale strategico e industriale» nel progetto di fusione, a quasi due mesi dall'invio della proposta, non si sono concretizzate le condizioni necessarie per raggiungere un accordo condiviso tra le parti.

Interruzione delle trattative e trasparenza

La mancanza di un'intesa sulle condizioni per l'aggregazione ha portato alla decisione unanime del consiglio di Banco Bpm di porre fine alle discussioni. Questa scelta, sebbene riconoscesse il valore strategico dell'operazione, è stata ritenuta inevitabile data l'assenza di progressi concreti verso un'intesa. Per garantire la massima trasparenza nei confronti del mercato e degli azionisti, la delibera è stata immediatamente comunicata a Mps e resa nota al pubblico.

La comunicazione ufficiale sottolinea l'importanza di agire con chiarezza in un contesto finanziario così rilevante, fornendo informazioni tempestive a tutti gli stakeholder. L'interruzione delle consultazioni segna la fine di un percorso esplorativo che avrebbe potuto ridefinire gli assetti nel panorama bancario italiano, ma che non ha trovato i presupposti per una sua realizzazione.

Il futuro di Banco Bpm: focus sul Piano Strategico

A seguito della decisione di interrompere le trattative con Mps, Banco Bpm ha ribadito con fermezza la propria intenzione di proseguire con determinazione nel proprio Piano Strategico. L'istituto si concentrerà sull'attuazione delle proprie linee guida e obiettivi già definiti, mirando alla creazione di valore a lungo termine per i propri azionisti.

Questa posizione conferma l'autonomia strategica di Banco Bpm e la sua dedizione a perseguire una crescita organica e sostenibile, indipendente da operazioni di aggregazione con altri gruppi. L'istituto intende quindi rafforzare la propria posizione sul mercato attraverso le proprie forze, mantenendo il focus sui piani di sviluppo interni e sulla massimizzazione del ritorno per gli investitori.