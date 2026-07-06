La Basilicata si prepara ad affrontare le cruciali sfide della transizione digitale ed energetica con una strategia organica da oltre 32 milioni di euro. L'iniziativa è stata presentata dal presidente della Regione, Vito Bardi, durante la tappa lucana di "Talentis" a Maratea, in provincia di Potenza. L'evento, promosso da Confindustria Basilicata e dal Gruppo Giovani Imprenditori, ha rappresentato un'importante occasione per valorizzare i migliori talenti e le startup del territorio, ponendo le basi per un futuro di innovazione e sviluppo delle imprese lucane.

Strategia e investimenti per la crescita del tessuto produttivo

Il presidente Bardi ha evidenziato come il tessuto produttivo lucano, caratterizzato in larga parte da micro, piccole e medie imprese, si trovi oggi dinanzi a un bivio cruciale. La scelta è tra "subire i grandi cambiamenti tecnologici in atto oppure governarli". La Regione ha optato con decisione per la seconda strada, consapevole che la competitività su mercati sempre più complessi richieda alle aziende strumenti adeguati e un contesto solido. Per questo, l'amministrazione regionale ha abbandonato la logica del finanziamento a pioggia per singoli progetti, concentrandosi invece sulla creazione di un ecosistema stabile capace di accompagnare l'impresa in ogni sua fase, dalla nascita fino alla piena crescita industriale.

Misure economiche e obiettivi strategici

A sostegno di questa visione, sono state illustrate importanti misure economiche, concepite come tasselli di un'unica grande strategia. Tra queste spiccano un nuovo avviso pubblico da sei milioni di euro, specificamente dedicato ai Poli di innovazione e rigenerazione produttiva. Questo finanziamento è volto a sostenere laboratori, programmi di incubazione e a erogare voucher alle startup. Si aggiunge un bando da 26 milioni di euro, mirato a incentivare la ricerca e lo sviluppo delle PMI. Completano il quadro i fondi FSC 2021-2027, destinati al trasferimento tecnologico. L'obiettivo primario di questo vasto piano di investimenti è rafforzare le connessioni tra università, centri di ricerca e imprese, ponendo una chiara enfasi sul capitale umano.

Il presidente Bardi ha ribadito che una regione cresce autenticamente solo quando è in grado di trattenere i propri talenti, di attrarne di nuovi e di offrire ai giovani un ambiente fertile dove poter costruire il proprio futuro. Questo significa trasformare le idee in opportunità reali e valorizzare chi dimostra il coraggio di rischiare e investire sul territorio. Nel corso dell'evento a Maratea, sono state presentate diverse startup innovative, e il presidente ha espresso il suo apprezzamento per le idee proposte dai giovani imprenditori, elogiandone le competenze, il coraggio e la visione imprenditoriale dimostrata.