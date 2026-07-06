Prendono il via ufficialmente sabato 4 luglio 2026 i saldi di fine stagione in Abruzzo, come previsto dalla determinazione regionale. Per i prossimi sessanta giorni, residenti e numerosi turisti che affollano le coste e i borghi della regione potranno approfittare di sconti su abbigliamento e calzature. Tuttavia, l'avvio ufficiale è preceduto da una realtà di ribassi già in atto, che solleva interrogativi sull'efficacia dello strumento tradizionale dei saldi.

Infatti, una stima di Fismo-Confesercenti rivela che ben il 36% dei consumatori ha già effettuato acquisti a prezzo ridotto nei giorni precedenti l'apertura ufficiale.

Queste offerte anticipate sono state spesso veicolate tramite email o messaggi privati da parte di marchi sia nazionali che internazionali. Marina Dolci, imprenditrice pescarese e membro della giunta nazionale di Fismo-Confesercenti, evidenzia con forza la necessità di una riforma strutturale dello strumento dei saldi. Le vendite di fine stagione, un tempo cruciali, oggi incidono solo per il 25-30% sul fatturato annuo di un negozio di abbigliamento, un valore significativamente eroso da promozioni e ribassi non regolamentati a livello europeo, che alterano la concorrenza a danno dei negozi di prossimità.

Impatto sul commercio e dati di settore

Il contesto attuale del commercio al dettaglio è particolarmente sfidante.

Tra il 2019 e il 2025, il settore ha registrato la chiusura di oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature in tutta Italia, con la conseguente perdita di circa 17.000 posti di lavoro. Un dato significativo riguarda la quota di mercato dei negozi indipendenti, che oggi si attesta al 20-25%, un netto calo rispetto al 75% degli anni Ottanta. Per contrastare questa tendenza e rilanciare i centri urbani, Confesercenti sollecita l’istituzione di Zone economiche speciali di prossimità, uno strumento volto a sostenere e rivitalizzare il commercio di vicinato.

Enzo D'Ottaviantonio, presidente di Federmoda-Confcommercio Pescara, lancia un appello per un ritorno agli acquisti in città, enfatizzando il valore intrinseco del servizio, della qualità e dell’identità urbana che solo il commercio di vicinato sa garantire e preservare.

Anche Angelo Allegrino, presidente regionale, sottolinea l'importanza di questo periodo: "I saldi estivi non sono solo una questione di sconti, ma un vero e proprio rito collettivo che rimette in moto l’economia reale delle nostre città. Comprare nei negozi di vicinato significa sostenere il tessuto sociale dell’Abruzzo, mantenere vive le nostre strade e premiare la professionalità, la trasparenza e il rapporto di fiducia che solo il commerciante sotto casa sa garantire".

Linee guida per acquisti sicuri

Per garantire un'esperienza di acquisto trasparente e sicura, l'Ascom Abruzzo fornisce alcune regole fondamentali. I commercianti hanno l'obbligo di indicare in modo chiaro sia il prezzo originario praticato prima dell'inizio dello sconto, sia la percentuale di ribasso applicata.

Per quanto riguarda la sostituzione della merce, questa rimane a totale discrezione del negoziante, ad eccezione dei casi in cui il prodotto acquistato risulti danneggiato o non conforme. In tali circostanze, scatta l'obbligo di riparazione o sostituzione, tutelando così i diritti del consumatore.