Il Bioindustry Park Silvano Fumero e il Polo di Innovazione bioPmed hanno siglato due nuovi accordi strategici di portata internazionale nel settore delle Scienze della vita. Le intese sono state formalizzate con il Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB) in Canada e con BioCom California, una delle principali organizzazioni biotech degli Stati Uniti. Questi accordi mirano a consolidare la presenza globale delle realtà piemontesi e a incentivare la collaborazione tra imprese e centri di ricerca, rafforzando così l’innovazione e la competitività del territorio.

Accordi strategici: Piemonte, Canada e California

L’accordo con il CQIB è il risultato di una missione istituzionale in Québec e Ontario, promossa lo scorso aprile da Regione Piemonte e Ceipiemonte. Gli obiettivi primari di questa partnership includono il trasferimento tecnologico, la promozione della collaborazione tra imprese e centri di ricerca, l’internazionalizzazione delle realtà piemontesi e la partecipazione congiunta a programmi di finanziamento sia europei che internazionali. Il secondo accordo, siglato con BioCom California, è stato avviato durante la BIO International Convention 2026 di San Diego. In tale occasione, il Bioindustry Park ha consolidato i propri legami con l’organizzazione statunitense.

Questa intesa è volta a facilitare l’accesso delle imprese piemontesi ai mercati nordamericani attraverso diverse iniziative, tra cui attività di networking, scambio di competenze, sviluppo di partnership industriali e scientifiche, e progetti dedicati all’innovazione nelle life sciences.

Impatto sull’ecosistema regionale e opportunità di crescita

Le nuove opportunità derivanti da questi accordi saranno messe a disposizione delle oltre 900 realtà che compongono l’ecosistema regionale delle Scienze della vita, le quali fanno riferimento al Bioindustry Park e al Polo di Innovazione bioPmed. L’obiettivo è chiaro: accrescere la competitività, stimolare l’innovazione e potenziare la capacità di attrarre investimenti sul territorio piemontese.

La partecipazione alla BIO International Convention ha inoltre permesso di rafforzare le relazioni con altri importanti ecosistemi internazionali del settore, tra cui Medical Alley negli Stati Uniti e partner strategici in Giappone, Germania e Francia, ampliando ulteriormente la rete di collaborazioni globali.

Il ruolo del Polo di Innovazione bioPmed

Il Polo di Innovazione bioPmed, operativo dal 2009, si conferma come il cluster regionale piemontese di riferimento per le Scienze della vita e l’innovazione sanitaria. La sua missione è riunire aziende, centri di ricerca e istituzioni con lo scopo di favorire la collaborazione e lo sviluppo di progetti innovativi. Attraverso queste sinergie, bioPmed sostiene attivamente la crescita delle imprese associate e ne promuove la proiezione internazionale, contribuendo significativamente allo sviluppo del settore sul territorio.