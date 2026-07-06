Il Bioindustry Park Silvano Fumero e il Polo di Innovazione bioPmed consolidano la loro proiezione internazionale nel dinamico settore delle Scienze della vita. L'annuncio riguarda la sigla di due cruciali accordi strategici con il Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB) del Canada e con BioCom California, una delle principali organizzazioni biotech negli Stati Uniti. Queste intese mirano a rafforzare la collaborazione e l'accesso a mercati globali, segnando un passo significativo per l'ecosistema piemontese.

Collaborazione strategica con il Québec per l'innovazione

L'accordo con il CQIB affonda le sue radici in una missione istituzionale promossa nell'aprile 2026 dalla Regione Piemonte e da Ceipiemonte, che ha interessato le regioni del Québec e dell'Ontario. L'obiettivo primario è favorire il trasferimento tecnologico, stimolare la collaborazione tra imprese e centri di ricerca, promuovere l'internazionalizzazione e facilitare la partecipazione congiunta a programmi di finanziamento europei e internazionali. Il Memorandum of Understanding (MoU) sottoscritto delinea lo sviluppo di iniziative congiunte, tra cui matchmaking tra imprese e stakeholder, la promozione di progetti collaborativi e lo scambio di competenze tra gli ecosistemi di Piemonte e Québec.

Il CQIB si conferma attore di riferimento nel settore delle Scienze della Vita in Québec, supportando la crescita di startup e imprese innovative e promuovendo il dialogo tra ricerca, industria, imprenditorialità e investitori. L'intesa tra Bioindustry Park e CQIB mira a generare valore per gli ecosistemi dell'innovazione di Piemonte e Québec, favorendo crescita bilaterale, scambio di conoscenze e nuove opportunità di sviluppo per imprese, startup, ricercatori e investitori.

Apertura ai mercati nordamericani con BioCom California

Il secondo accordo strategico è stato avviato in occasione della BIO International Convention 2026, tenutasi a San Diego. Durante questo evento, il Bioindustry Park ha consolidato i rapporti con BioCom California, formalizzando un'intesa di grande potenziale.

L'obiettivo principale di questa collaborazione è facilitare l'accesso delle imprese piemontesi ai mercati nordamericani. Questo avverrà attraverso attività di networking, scambio di competenze, sviluppo di partnership industriali e scientifiche e iniziative dedicate all'innovazione nelle life sciences. Questa apertura verso uno dei mercati più dinamici e competitivi al mondo rappresenta un'opportunità strategica per le aziende del Piemonte.

Benefici e prospettive per l'ecosistema piemontese

La partecipazione alla convention di San Diego ha inoltre permesso di rafforzare le relazioni con altri importanti ecosistemi internazionali del settore, tra cui Medical Alley negli Stati Uniti e partner in Giappone, Germania e Francia, ampliando la rete di contatti globali del Bioindustry Park.

Le opportunità offerte dai nuovi accordi saranno messe a disposizione delle oltre 900 realtà dell'ecosistema regionale delle Scienze della vita che fanno riferimento al Bioindustry Park e al Polo di Innovazione bioPmed. L'obiettivo è accrescere la competitività, stimolare l'innovazione e potenziare la capacità di attrarre investimenti sul territorio piemontese. Questi accordi rappresentano un volano per la crescita economica e scientifica della regione, proiettandola in una dimensione internazionale e all'avanguardia nel campo delle Scienze della vita.