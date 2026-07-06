Il Bioindustry Park Silvano Fumero e il Polo di Innovazione bioPmed hanno siglato due nuovi accordi strategici nel settore delle Life Sciences, rafforzando significativamente la loro presenza internazionale. Queste intese mirano a consolidare la collaborazione e l'innovazione nelle scienze della vita, connettendo il Piemonte con ecosistemi chiave in Canada e negli Stati Uniti. I partner sono il Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB) per il Canada e BioCom California per gli Stati Uniti, una delle principali organizzazioni biotech americane.

Collaborazione strategica tra Piemonte e Québec

L’accordo con il CQIB, uno dei principali attori dell’ecosistema Life Sciences del Québec, è frutto di una missione istituzionale in Québec e Ontario promossa nell'aprile 2026 da Regione Piemonte e Ceipiemonte. Il Memorandum of Understanding (MoU) sottoscritto tra il Bioindustry Park Silvano Fumero e il CQIB è stato concepito per rafforzare le relazioni tra gli ecosistemi dell’innovazione piemontese e canadese, aprendo la strada a nuove opportunità di collaborazione internazionale.

Il CQIB è riconosciuto per il suo impegno nel supporto alla crescita di startup e imprese innovative, anche attraverso la promozione del dialogo tra ricerca, industria, imprenditorialità e investitori.

L’intesa prevede lo sviluppo di iniziative congiunte focalizzate su aspetti cruciali come il trasferimento tecnologico, l’internazionalizzazione, il matchmaking tra imprese e stakeholder, la promozione di progetti collaborativi e lo scambio di competenze tra i due ecosistemi. L’obiettivo primario è generare valore aggiunto non solo per le organizzazioni direttamente coinvolte, ma per l'intero sistema dell'innovazione di Piemonte e Québec, favorendo una crescita bilaterale, un proficuo scambio di conoscenze e nuove prospettive di sviluppo per imprese, startup, ricercatori e investitori.

Espansione nei mercati nordamericani con BioCom California

Il secondo accordo è stato avviato in occasione della BIO International Convention 2026 di San Diego, con BioCom California.

Questa partnership è strategica per facilitare l’accesso delle imprese piemontesi ai mercati nordamericani. Le attività previste includono iniziative di networking, lo scambio di competenze, lo sviluppo di partnership industriali e scientifiche e progetti dedicati all’innovazione nelle Life Sciences. La partecipazione alla convention ha inoltre offerto l'opportunità di consolidare le relazioni con altri importanti ecosistemi internazionali, tra cui Medical Alley negli Stati Uniti e partner in Giappone, Germania e Francia, ampliando ulteriormente la rete globale del Piemonte.

Le opportunità generate da questi accordi internazionali saranno messe a disposizione delle oltre 900 realtà che compongono l’ecosistema regionale delle scienze della vita, afferenti al Bioindustry Park e al Polo di Innovazione bioPmed.

L’obiettivo finale è accrescere la competitività, stimolare l’innovazione e potenziare la capacità di attrarre investimenti sul territorio piemontese, consolidando la posizione del Piemonte come polo d'eccellenza nelle Life Sciences a livello globale.