Il Bioindustry Park Silvano Fumero e il Polo di Innovazione bioPmed hanno siglato due importanti accordi strategici nel settore delle Scienze della vita. Queste intese mirano a rafforzare la presenza internazionale dell'ecosistema piemontese e a promuovere la sua crescita. I partner di questi accordi sono il Centre québécois d'innovation en biotechnologie (Cqib) in Canada e BioCom California, una delle principali organizzazioni biotech degli Stati Uniti.

L'accordo con il Cqib canadese è frutto di una missione istituzionale in Québec e Ontario, promossa lo scorso aprile dalla Regione Piemonte e da Ceipiemonte.

La collaborazione è focalizzata sul trasferimento tecnologico, sulla cooperazione tra imprese e centri di ricerca, sull'internazionalizzazione e sulla partecipazione congiunta a programmi di finanziamento sia europei che internazionali. Il secondo accordo, avviato durante la BIO International Convention 2026 a San Diego, ha l'obiettivo di facilitare l'accesso delle imprese piemontesi ai mercati nordamericani. Questo avverrà tramite attività di networking, scambio di competenze, sviluppo di partnership industriali e scientifiche, e iniziative specifiche dedicate all'innovazione nelle life sciences.

Rafforzamento internazionale e opportunità per il Piemonte

Durante la BIO International Convention 2026, il Bioindustry Park ha consolidato i legami con BioCom California, rafforzando una collaborazione già significativa con un attore chiave del settore biotech statunitense.

L'obiettivo primario è quello di "facilitare l'accesso delle imprese piemontesi ai mercati nordamericani" e di stimolare lo sviluppo di nuove partnership industriali e scientifiche. La partecipazione all'evento ha inoltre permesso di intensificare le relazioni con altri importanti ecosistemi globali delle Scienze della vita, tra cui Medical Alley negli Stati Uniti, e con partner strategici in Giappone, Germania e Francia.

Le opportunità generate da questi nuovi accordi saranno messe a disposizione delle oltre 900 realtà che compongono l'ecosistema regionale delle Scienze della vita, che fanno capo al Bioindustry Park e al Polo di Innovazione bioPmed. L'intento è chiaro: accrescere la competitività, l'innovazione e la capacità di attrarre investimenti sul territorio piemontese.

Verranno offerti alle imprese locali strumenti concreti per l'internazionalizzazione e per la costruzione di collaborazioni su scala globale.

Il ruolo chiave di bioPmed e Bioindustry Park

Il Polo di Innovazione bioPmed, coordinato dal Bioindustry Park, si conferma come il principale cluster piemontese dedicato alle Scienze della vita. Il polo svolge una funzione centrale nella promozione dell'innovazione e dei collegamenti internazionali, come evidenziato dall'accordo con il CQIB, volto a favorire l'innovazione tra Piemonte e Québec. Il Bioindustry Park, dal canto suo, funge da hub essenziale per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico, fornendo supporto alle imprese e incentivando la creazione di reti internazionali di collaborazione.

Le iniziative intraprese attraverso questi nuovi accordi internazionali consolidano il posizionamento del Piemonte come un'area di riferimento per le Scienze della vita a livello europeo. Questo impegno sostiene attivamente la crescita delle imprese locali e la loro apertura verso mercati e partner a livello mondiale, contribuendo significativamente allo sviluppo economico e scientifico della regione.