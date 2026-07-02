La Borsa di Tokyo ha aperto la seduta del 2 luglio 2026 in territorio negativo, ridimensionando i guadagni registrati nella giornata precedente e riflettendo un clima di cautela sui mercati globali. Il principale indice giapponese, il Nikkei, ha segnato in apertura una variazione negativa dello 0,62%, attestandosi a quota 70.039,60 punti. Questa flessione ha comportato una perdita di 435 punti rispetto alla chiusura precedente, evidenziando una giornata di debolezza per il listino.

Il ribasso è stato principalmente determinato dall'incertezza degli investitori, che attendono con attenzione la pubblicazione dei cruciali dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti.

A contribuire al sentiment negativo è stata anche la marcata debolezza del settore tecnologico, che ha subito una significativa flessione. Sul fronte dei cambi, lo yen ha mantenuto una sostanziale stabilità rispetto al dollaro, con un valore di 162,50. Al contempo, la valuta giapponese ha mostrato una rivalutazione nei confronti dell’euro, attestandosi a 184,90, un segnale della cautela diffusa tra gli operatori di mercato.

Mercati Asiatici e Flessione Tecnologica

La performance negativa della Borsa di Tokyo si inserisce in un contesto più ampio di debolezza che ha interessato i mercati asiatici. Questa tendenza è stata fortemente influenzata dalla recente e massiccia vendita di titoli nel comparto dei semiconduttori negli Stati Uniti.

I futures sugli indici azionari di Giappone, Corea del Sud e Australia hanno tutti preannunciato cali in apertura, seguendo le orme del settore tecnologico statunitense, che ha registrato una marcata flessione. In particolare, l'indice Nasdaq 100 ha ceduto l'1,5%, mentre un indice specifico dei semiconduttori ha subito un calo ancora più significativo, pari al 6,3%, sottolineando le preoccupazioni per la valutazione di questo segmento di mercato.

Attesa per i Dati Economici Statunitensi e Impatto Globale

L'attenzione degli investitori rimane focalizzata sui prossimi dati sul mercato del lavoro statunitense, la cui pubblicazione è attesa nel corso della giornata. Questi dati sono considerati fondamentali per fornire nuove indicazioni sull’andamento dell’economia globale e potrebbero influenzare le future decisioni di politica monetaria della Federal Reserve.

La stabilità dello yen sul dollaro e la sua rivalutazione sull’euro riflettono una generale prudenza tra gli operatori, in un periodo caratterizzato da una certa volatilità sui mercati finanziari internazionali. Le aspettative sono alte, poiché i risultati potrebbero delineare scenari futuri per gli investimenti a livello mondiale.