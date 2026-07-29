Le Borse europee hanno aperto la seduta del 29 luglio 2026 con variazioni contenute, riflettendo un clima di cautela tra gli investitori. A Londra, le contrattazioni hanno registrato un progresso dello 0,46%, mentre la piazza di Francoforte ha mostrato un rialzo più modesto, salendo dello 0,35%. Al contrario, la Borsa di Parigi ha segnato una lieve flessione, cedendo lo 0,09%. Questi movimenti iniziali si inseriscono in un quadro di generale attesa per le decisioni che emergeranno dalla riunione della Federal Reserve statunitense, un evento chiave per i mercati globali previsto per la giornata odierna.

Influenze macroeconomiche e settore tecnologico

L'andamento poco mosso delle piazze finanziarie europee è stato determinato da un insieme di fattori. Da un lato, si sono riaccese le tensioni in Medioriente, una situazione geopolitica che tende a generare incertezza sui mercati. Dall'altro, ha continuato a pesare la prosecuzione delle vendite sui titoli dei semiconduttori, un comparto cruciale per l'economia globale. Questo trend negativo è stato in gran parte innescato dai risultati sotto le attese del colosso sudcoreano Sk Hynix, che hanno avuto ripercussioni significative sull'intero settore.

Il settore tecnologico europeo, in particolare, ha subito una contrazione marcata, registrando un calo complessivo dell'1,7%.

Tra le aziende più colpite, si segnalano ASML, che ha perso l'8,4%, ASM International, in ribasso del 7,1%, e BE Semiconductor, che ha ceduto il 9,7%. Questi dati evidenziano una fase di debolezza per il comparto, influenzata sia da specifici risultati aziendali che da un più ampio sentiment di mercato.

Andamento dei settori e focus sui singoli titoli

La giornata borsistica è stata caratterizzata anche da una significativa diminuzione dei prezzi del petrolio Brent, che sono scesi del 7,2%, portandosi al di sotto della soglia dei 90 dollari al barile. Questa dinamica ha avuto un impatto positivo sul settore viaggi e turismo, con titoli di spicco come Lufthansa, IAG e Ryanair che hanno registrato una crescita superiore all'1%.

La riduzione dei costi del carburante rappresenta infatti un beneficio diretto per le compagnie aeree e le imprese del settore.

Di contro, il settore energetico si è posizionato come il peggiore tra quelli quotati sullo STOXX 600, chiudendo la seduta con un calo del 2%. Questa performance riflette probabilmente la flessione dei prezzi delle materie prime energetiche. Tra i singoli titoli, si è distinta positivamente Vodafone, che ha guadagnato il 4,9% dopo aver annunciato una revisione al rialzo delle proprie previsioni finanziarie, a seguito dell'accordo con Safaricom. Anche AstraZeneca ha mostrato una buona performance, salendo dell'1,7% grazie a solidi risultati trimestrali. Gli investitori mantengono ora lo sguardo puntato sulle prossime decisioni di politica monetaria della Federal Reserve e sui rapporti sugli utili delle principali aziende tecnologiche statunitensi, attesi nei prossimi giorni, che forniranno ulteriori indicazioni sull'andamento futuro dei mercati.