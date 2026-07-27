Il Codacons ha evidenziato un significativo aumento dei prezzi dei carburanti a seguito della scadenza del taglio delle accise, con un pieno di gasolio che costa oggi ben 15 euro in più rispetto all'inizio di luglio. Dal 3 luglio, data in cui è cessato l'ultimo intervento sulle accise, il prezzo medio del gasolio ha registrato un incremento di 30,3 centesimi di euro sulla rete ordinaria, segnando un'impennata del 16%, e di 28,7 centesimi in autostrada. Parallelamente, la benzina ha subito un rincaro di 17,9 centesimi. Questi incrementi si traducono in un costo aggiuntivo di 15,15 euro per un pieno di gasolio rispetto al 3 luglio, con un aumento di 14,35 euro in autostrada, mentre per un pieno di benzina l'esborso è maggiore di 8,95 euro.

Proposte di Sconti Differenziati e Impatto sui Costi

L'associazione si è dichiarata favorevole all'ipotesi di un taglio differenziato delle accise tra gasolio e benzina, una misura che potrebbe essere esaminata nel prossimo Consiglio dei Ministri. Le analisi indicano che un **taglio delle accise di 8 centesimi di euro al litro**, inclusa l'IVA, genererebbe un **risparmio di 4,88 euro** su un pieno, portando il prezzo del gasolio a 2,087 euro al litro sulla rete ordinaria. Se lo sconto fosse di **10 centesimi**, il **risparmio salirebbe a 6,1 euro**, con il prezzo del gasolio che si attesterebbe a 2,063 euro al litro. Un intervento di **15 centesimi** comporterebbe un **risparmio di 9,15 euro** a pieno, fissando il prezzo medio del gasolio a 2,002 euro al litro.

Infine, uno **sconto da 24 centesimi** ridurrebbe il costo di un pieno di **14,64 euro**, facendo scendere il prezzo medio del gasolio a 1,892 euro al litro, a condizione che il taglio venga interamente trasferito sul prezzo alla pompa.

Scadenza dei Tagli alle Accise e Conseguenze Immediate

Il 3 luglio 2026 ha segnato la fine del **taglio di 5 centesimi al litro** su benzina e gasolio, un beneficio che, considerando l'IVA, ammontava a circa 6,1 centesimi. A partire dal 4 luglio, in assenza di proroghe, il **prezzo medio del gasolio** è aumentato a circa 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro in autostrada. Contemporaneamente, la **benzina** ha raggiunto una media di 1,86 euro al litro sulla rete ordinaria e 1,95 euro in autostrada.

Per gli **automobilisti**, il costo di un pieno ha registrato un **aumento di circa 3,05 euro**. Le associazioni dei consumatori, tra cui il Codacons, hanno sollecitato il mantenimento dello sconto sulle accise, evidenziando come la discesa del prezzo del Brent non si sia tradotta in un beneficio equivalente per i consumatori, con una diminuzione media dei prezzi alla pompa di circa il 6% a fronte di un calo del Brent del 25,5%.