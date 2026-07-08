Tommaso Costantini è stato riconfermato alla presidenza della sezione territoriale Eugubino-Gualdese di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028. L'elezione è avvenuta durante una riunione che ha visto anche la nomina di Fabrizio Darena come vicepresidente. L'intero consiglio direttivo della sezione è stato rinnovato e confermato, garantendo continuità alla rappresentanza delle imprese locali.

L'ufficializzazione della riconferma di Costantini e della nuova composizione del consiglio direttivo è stata comunicata a Perugia l'8 luglio 2026. La sezione Eugubino-Gualdese è una delle articolazioni territoriali di Confindustria Umbria, l'associazione che riunisce le imprese industriali della regione.

La leadership della sezione Eugubino-Gualdese

Tommaso Costantini, che ricopre anche incarichi presso l'azienda Icom, continuerà a guidare la sezione Eugubino-Gualdese per i prossimi due anni. Al suo fianco, come vicepresidente, è stato eletto Fabrizio Darena. Il consiglio direttivo, anch'esso confermato, si impegnerà a rappresentare e sostenere le imprese dei territori di Gubbio e Gualdo Tadino.

Confindustria Umbria: struttura e obiettivi

Confindustria Umbria è l'associazione regionale che rappresenta le imprese industriali umbre. La sua missione è l'affermazione del valore dell’industria come fattore di sviluppo per il territorio e per la comunità regionale. L'organizzazione è articolata in diverse sezioni territoriali, inclusa la Eugubino-Gualdese, e in numerose sezioni di settore.

Il Consiglio Generale di Confindustria Umbria comprende i presidenti di queste sezioni, tra cui Tommaso Costantini.

Questa struttura di Confindustria Umbria garantisce una rappresentanza efficace delle imprese associate, sia a livello territoriale che settoriale. L'associazione promuove iniziative e progetti per la crescita economica e l’innovazione, contribuendo al progresso del sistema produttivo regionale.