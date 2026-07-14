Coop Alleanza 3.0 ha pubblicato il suo Bilancio di Sostenibilità 2025, focalizzato sulle azioni ambientali e sociali. Il report, presentato il 14 luglio 2026, evidenzia una riduzione dell'8% delle emissioni climalteranti, ottenuta sostituendo impianti frigoriferi a CO₂ e installando 96 impianti fotovoltaici. La cooperativa ha diminuito del 4,4% il consumo idrico e risparmiato carta: 93.000 soci hanno scelto lo scontrino digitale, evitando la stampa di oltre mille chilometri di carta termica.

Parità di genere e inclusione

Nel 2025, Coop Alleanza 3.0 ha ottenuto la certificazione per la parità di genere (UNI/PdR 125:2022).

Formazione e sensibilizzazione attivate con Donnexstrada e Fondazione Giulia Cecchettin, nell'agenda "Close the Gap". 39 negozi sono diventati “Punti Viola” per accogliere chi è in pericolo. Oltre 2.000 dipendenti sono stati sensibilizzati su parità di genere, prevenzione molestie e tutela. Lanciato il canale “Spazio protetto” per segnalare molestie o discriminazioni, e il welfare aziendale ha introdotto nuove misure a sostegno della genitorialità.

Partecipazione soci e risultati economici

Il bilancio evidenzia una base sociale stabile, con 90.000 nuovi soci (9.000 online), un aumento del 48% rispetto al 2024. Ai soci sono stati destinati oltre 200 milioni di euro tra vantaggi economici diretti e remunerazione del Prestito sociale.

Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali hanno coinvolto 149.000 soci in 322 punti vendita. I Consigli di zona hanno promosso 1.900 iniziative territoriali, coinvolgendo 500.000 persone nel progetto “Più Vicini”.

Nuova politica di sostenibilità

Per gli obblighi della Direttiva CSRD, nel 2025 è stato completato un percorso di analisi per strumenti e processi ESG. A inizio 2026, è stata approvata la nuova Politica di sostenibilità, per un impegno più uniforme e strutturato. Il presidente Domenico Trombone ha dichiarato: “Ogni anno investiamo tempo e risorse per il Bilancio di Sostenibilità, affinché Socie, Soci e portatori di interesse possano esaminare i progetti e i risultati raggiunti dalla Cooperativa in ambito sociale e ambientale”.