Il presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Umbria, Paolo Peluffo, ha delineato un quadro finanziario estremamente positivo per l'Amministrazione regionale, evidenziando una eccellente condizione di cassa. Durante la relazione per la parifica del rendiconto generale 2025, Peluffo ha segnalato la disponibilità immediata di oltre 644 milioni di euro, sebbene in lieve diminuzione rispetto ai 698 milioni registrati nel 2024.

Questa notevole liquidità si attesta su livelli superiori alla media dell'ultimo decennio, periodo in cui le risorse disponibili oscillavano tra i 300 e i 400 milioni di euro.

Un dato che sottolinea la solidità finanziaria dell'ente.

Parallelamente, il debito consolidato delle Amministrazioni locali umbre ha mostrato un trend di costante diminuzione. Nel 2025, si è registrata una riduzione del 2,4 per cento, portando lo stock di debito pro capite a fine anno a 1.353 euro. Questo valore si posiziona significativamente al di sotto sia della media nazionale sia di quella delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO), confermando una gestione oculata delle finanze.

Vantaggi della liquidità e dinamica del debito

La presenza di un fondo cassa così capiente genera due effetti significativi per l'Amministrazione regionale. In primo luogo, consente di evitare il ricorso all'indebitamento per far fronte a esigenze immediate, con una conseguente riduzione dei costi e del livello complessivo del debito.

Questo si riflette chiaramente nella diminuzione del debito, passato dal picco di 542 milioni di euro nel 2018 ai 463 milioni nel 2025. In secondo luogo, la disponibilità di liquidità permette alla Regione di anticipare le somme relative a finanziamenti statali ed europei, spesso soggetti a ritardi nei trasferimenti dovuti ai complessi procedimenti di rendicontazione. Questa capacità di anticipo è cruciale per mantenere la fluidità finanziaria.

È stato evidenziato che maggiore è l'ammontare dei residui attivi, maggiore è l'utilità di disporre di liquidità nel fondo cassa. Questa strategia contribuisce a mitigare le potenziali tensioni sulla cassa degli enti locali, spesso causate da ritardi nei flussi finanziari.

Costante miglioramento del risultato di amministrazione

In un quadro di sostanziale stabilità, il risultato di amministrazione della Regione ha mostrato un costante miglioramento. Partendo da 362,2 milioni di euro nel 2019, ha raggiunto i 414 milioni nel 2025, consolidando una gestione finanziaria virtuosa.

La Corte dei conti dell'Umbria, in qualità di organo di controllo, svolge un ruolo fondamentale nella verifica della regolarità dei conti pubblici regionali. La sua attività di analisi e parifica dei rendiconti delle amministrazioni locali è essenziale per garantire la trasparenza e la corretta gestione delle risorse, come previsto dalla normativa vigente.