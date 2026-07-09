Il gruppo consiliare Avs ha espresso una chiara posizione sulla gestione della Compagnia Valdostana delle Acque (Cva), sostenendo che l'azienda debba privilegiare l'interesse dei cittadini valdostani rispetto alla mera massimizzazione dei profitti. Questa dichiarazione è emersa durante una recente seduta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, accendendo il dibattito sul ruolo delle società pubbliche.

L'appello di Avs: priorità all'interesse pubblico

Il capogruppo di Avs ha ribadito con forza che "la Cva deve guardare ai valdostani e non ai profitti".

Il gruppo ha enfatizzato come sia cruciale che la società, operante nel strategico settore dell'energia idroelettrica, mantenga una gestione saldamente orientata al bene pubblico. Tale orientamento è considerato indispensabile, specialmente in un contesto regionale dove le risorse naturali rappresentano un patrimonio fondamentale per l'intera comunità. Avs ha inoltre specificato che la missione primaria della Cva dovrebbe essere quella di assicurare benefici diretti alla comunità locale, distaccandosi dalla sola ricerca di obiettivi economici.

Cva: un attore chiave per la Valle d'Aosta

La Compagnia Valdostana delle Acque (Cva) si configura come un'importante realtà nel panorama energetico regionale.

Con sede in Valle d'Aosta, l'azienda è specializzata nella produzione di energia idroelettrica e gestisce numerosi impianti che sfruttano fonti rinnovabili. Il suo contributo è significativo per l'approvvigionamento energetico locale, rendendola un pilastro per lo sviluppo sostenibile del territorio. La Cva, attraverso la valorizzazione delle risorse idriche regionali, gioca un ruolo centrale nel progresso ecologico ed economico della Valle d'Aosta.

Il dibattito in corso sulla governance della Cva si inserisce in una discussione più ampia e fondamentale riguardante il ruolo delle società a partecipazione pubblica. L'obiettivo è definire come queste possano meglio tutelare gli interessi collettivi e promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile a beneficio dell'intera comunità valdostana.