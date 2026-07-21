Le principali Borse europee hanno chiuso la seduta del 21 luglio 2026 in territorio positivo, trainate dal rally dei produttori di chip. A Francoforte, l'indice Dax ha registrato un aumento dello 0,66%, attestandosi a 25.011 punti. Parigi ha visto il Cac 40 salire dello 0,28% a quota 8.363 punti, mentre la Borsa di Londra ha chiuso con un incremento dello 0,58%, portando il Ftse-100 a 10.585 punti.

La seduta è stata caratterizzata da una forte ripresa dei titoli legati al settore dei semiconduttori, che hanno beneficiato dell'interesse degli investitori verso le società impegnate nello sviluppo di tecnologie legate all'intelligenza artificiale.

Il rally dei produttori di chip ha sostenuto l'andamento positivo degli indici europei, in un contesto in cui il comparto tecnologico continua a mostrare segnali di vivacità.

Andamento dei mercati e focus sui semiconduttori

Il rimbalzo dei titoli dei produttori di chip è stato osservato anche a livello globale, con l'indice Stoxx Europe 600 che ha segnato un progresso dello 0,4%. Negli Stati Uniti, il Nasdaq 100 ha chiuso in rialzo dell'1,6%, sostenuto dalla crescita di società come Nvidia, che ha annunciato l'arrivo delle sue ultime progettazioni di chip ai clienti. Il settore dei semiconduttori è stato tra i più performanti, con un indice di riferimento in aumento del 4,5%.

Contesto internazionale e dati di mercato

La giornata ha visto una generale ripresa degli acquisti nel comparto tecnologico, mentre gli investitori hanno continuato a monitorare i risultati trimestrali delle principali società del settore. Oltre all'Europa, anche gli altri principali mercati azionari mondiali hanno registrato chiusure positive: l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,6%, il Dow Jones Industrial Average lo 0,5% e l'indice MSCI World lo 0,7%. Le performance dei titoli tecnologici hanno contribuito a rafforzare il trend rialzista, in un contesto di volatilità e attenzione alle prospettive di crescita del settore dei chip.