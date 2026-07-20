I prezzi del gas naturale sul mercato europeo hanno registrato un'impennata significativa, con i contratti TTF ad Amsterdam che hanno toccato i 60 euro al megawattora. Questo valore riporta le quotazioni ai massimi livelli osservati lo scorso marzo, segnando un aumento del 4,6%. L'incremento è attribuito principalmente alla crescente escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, con ripercussioni dirette sullo Stretto di Hormuz, arteria cruciale per il transito globale di petrolio e gas.

Le tensioni nello Stretto di Hormuz e l'impatto sui mercati

L'inasprimento delle relazioni tra Washington e Teheran ha avuto un effetto immediato sui mercati energetici. Lo Stretto di Hormuz, via marittima strategicamente vitale per l'energia, è divenuto il fulcro di questa instabilità. Attacchi a obiettivi statunitensi ed esplosioni di tanker hanno compromesso la sicurezza del transito, generando preoccupazione e spingendo al rialzo i prezzi. I contratti con consegna ad agosto ad Amsterdam hanno superato i 60 euro per megawattora, registrando un incremento giornaliero del 5,23%. L'aumento è stato ancora più marcato su base mensile, con una crescita del 43%.

La situazione delle scorte di gas in Europa

Parallelamente alle dinamiche geopolitiche, le scorte di gas in Europa sono un fattore determinante per la stabilità dei prezzi. Al 19 luglio, i depositi dell'Unione Europea mostravano un livello di riempimento medio del 53,93%. Significative differenze si osservano tra gli Stati membri: la Polonia, ad esempio, si distingue con un livello del 79,72%, posizionandosi al secondo posto nell'UE, subito dopo il Portogallo. Italia e Spagna dispongono anch'esse di riserve consistenti. Al contrario, altre nazioni registrano percentuali inferiori: Svezia (circa 11,5%), Germania (45,4%) e Francia (53%). Queste disparità contribuiscono alla complessità del quadro energetico continentale.

Il nuovo scenario di rischio nello Stretto di Hormuz e la diversificata situazione delle scorte di gas nei Paesi europei sono elementi chiave che alimentano la volatilità dei prezzi del gas sul mercato continentale. L'evoluzione di questi fattori continuerà a influenzare le dinamiche di offerta e domanda, mantenendo alta l'attenzione degli operatori di mercato.