Il Gruppo Illiria si è aggiudicato il primo lotto della gara europea per il servizio di ristoro tramite distributori automatici nelle sedi e negli uffici di Roma Capitale. L'affidamento, di 48 mesi, riguarda i Municipi I, II e VII, con installazione e gestione di 156 distributori, inclusa la sede del Campidoglio. Il gruppo friulano, tra i principali operatori italiani del vending, rafforza la presenza nazionale.

L'azienda conta oltre 560 collaboratori e punta a raggiungere 100 milioni di euro di fatturato entro il 2028. L'aggiudicazione è stata ottenuta grazie a un punteggio tecnico.

Mario Toniutti, amministratore delegato e vicepresidente, ha dichiarato: "L'aggiudicazione rappresenta un risultato di grande prestigio e conferma la capacità del Gruppo di competere nelle gare più rilevanti e complesse, offrendo un servizio di elevata qualità".

Sostenibilità e Offerta Innovativa

L'offerta Illiria pone grande attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale. Una linea di prodotti su tre sarà biologica o a basso/bassissimo contenuto di sodio, ridotto contenuto di grassi o priva di grassi, glutine o lattosio. Saranno disponibili caffè del commercio equo e solidale, acqua e succhi in bottiglie con PET riciclato (30-100%). Per rifornimento e manutenzione, saranno impiegati esclusivamente veicoli elettrici.

Il Gruppo applicherà procedure di due diligence sulle catene di fornitura per verificare il rispetto dei diritti umani.

Toniutti ha sottolineato: "Crescere significa coniugare innovazione, responsabilità e valore economico con benefici concreti per l'ambiente, le persone e le comunità". Questa visione guida la strategia aziendale, basata su qualità del servizio, innovazione tecnologica e misurazione dell'impatto economico, sociale e ambientale. L'ottenimento della concessione per Roma Capitale è un riconoscimento di solidità e professionalità, rafforzando la posizione del Gruppo nella Capitale e segnando un ulteriore passo nella crescita nazionale.