Stellantis ha annunciato un significativo rafforzamento della sua leadership, con la nomina di due manager di spicco. L'obiettivo è consolidare la presenza nella regione Cina e Asia Pacifico e accelerare l'attuazione del suo Value Creation Program. A partire dal 3 agosto, Tianshu Xin assumerà la responsabilità della regione Cina e Asia Pacifico di Stellantis, riportando direttamente al CEO Antonio Filosa. Xin entrerà inoltre a far parte dello Stellantis Leadership Team. Contestualmente, Grégoire Olivier è stato nominato consulente strategico, riportando a Xin.

Tianshu Xin vanta una trentennale esperienza in molteplici settori industriali, spaziando dalla gestione delle operazioni alla strategia, dallo sviluppo del business alle fusioni e acquisizioni, fino alle vendite e al marketing. Già nel febbraio 2025 era stato designato Chief Operating Officer di Stellantis China e responsabile della Stellantis-Leapmotor Alliance. Xin manterrà anche il ruolo di CEO di Leapmotor International, incarico che ricopre dal novembre 2023.

Nuove figure chiave per la strategia globale

Oltre alla nomina di Xin, Pablo Di Si è stato designato Chief Performance Officer, con decorrenza dal 3 agosto. In questa posizione di rilievo, riporterà direttamente ad Antonio Filosa e sarà incaricato di guidare l'esecuzione del Value Creation Program dell'azienda, contribuendo in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi strategici.

Di Si porta con sé una vasta esperienza internazionale maturata ai vertici dell'industria automobilistica, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di President & CEO di Volkswagen Group North America.

Antonio Filosa ha sottolineato l'importanza di queste nomine, affermando: “Tianshu Xin e Pablo Di Si apportano una profonda esperienza di leadership a livello globale, una solida disciplina operativa e una comprovata capacità di costruire organizzazioni ad alte prestazioni in mercati altamente competitivi”. Il CEO ha inoltre espresso gratitudine a Grégoire Olivier per il suo contributo e ha manifestato fiducia nella futura collaborazione nel suo nuovo ruolo di consulente strategico.

Stellantis: visione e programma di creazione valore

Stellantis si conferma uno dei principali costruttori automobilistici a livello globale, con un portafoglio di marchi iconici e innovativi che include Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys. L'azienda è fermamente impegnata a garantire ai propri clienti la libertà di scegliere le proprie soluzioni di mobilità, adottando le tecnologie più avanzate e generando valore per tutti gli stakeholder.

Il Value Creation Program di Stellantis è concepito per ottimizzare l'efficienza operativa e rafforzare la posizione competitiva dell'azienda su scala globale.

Un'attenzione particolare è rivolta alle regioni strategiche come la Cina e l'Asia Pacifico. Le recenti nomine rappresentano un elemento cruciale di questa strategia complessiva di crescita e sviluppo internazionale, mirata a garantire il successo a lungo termine.