illycaffè ha concluso il primo semestre 2026 con ricavi di 373 milioni di euro, registrando un incremento del 19% a tassi di cambio costanti (+17% a tassi correnti) su base annua. La crescita è stata trainata dai volumi nei mercati principali, in Italia e negli Stati Uniti.

L'Ebitda ha raggiunto i 53 milioni di euro, con un aumento del 10% sul primo semestre 2025. Cristina Scocchia, AD, ha definito il semestre "straordinario", evidenziando come l'aumento a doppia cifra di ricavi ed Ebitda rifletta la "qualità delle scelte strategiche e il valore delle persone", e la capacità di crescere in un mercato sfidante.

Sviluppo produttivo e partnership strategiche

Il semestre è stato una tappa fondamentale per illycaffè, con l'avvio del nuovo impianto di tostatura a Trieste per il raddoppio della capacità produttiva. L'investimento, con l'accordo pluriennale con West Rock negli USA, sosterrà la crescita futura.

I mercati principali hanno mostrato crescita sul 2025: Italia +19% ricavi, Stati Uniti +19% a tassi costanti, Europa +21%. I canali di vendita – Ho.Re.Ca., Modern Trade e online – hanno registrato crescita a doppia cifra, dovuta a espansione distributiva, penetrazione, partnership e-tailer e programmi loyalty.

Trieste: il fulcro delle operazioni illycaffè

Lo stabilimento di Trieste è il principale sito produttivo illycaffè.

Fondata e con sede a Trieste, l'azienda ha investito per potenziare la capacità. Investimenti cruciali supportano l'espansione internazionale, mantenendo Trieste centro nevralgico di operazioni e ricerca.